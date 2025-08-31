1 órája
Elképesztő, mi maradt az étteremből: döbbenetes képeken a pusztulás – fotókkal, videóval
Volt idő, amikor az étterem Miskolctapolca egyik ikonikus vendéglátóhelye volt. A Kisvadász hangulatos épülete évtizedeken át családi ebédek, lakodalmak és céges vacsorák helye volt, sokan emlékeznek rá a mai napig. Döbbenetes képeket hoztunk a jelenlegi állapotáról.
Egykor szebb napokat élt az épület
Forrás: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában
Emlékszik még a Kisvadász étteremre? Miskolctapolca egykor ikonikus vendéglátóhelyén ma omladozó falak, üres termek és a múltat idéző, poros tárgyak vannak csak. Az Urbex Hungary bejárta az egykori étterem épületét, és képeiken és videójukon keresztül bepillantást nyerhetünk abba, hogyan pusztul a múlt.
A Kisvadász étterem fénykora
A Kisvadász étterem nevét jellegzetes vadételeiről és rusztikus hangulatáról kapta. A falakon agancsok, vadásztrófeák és régi fotók díszelegtek, amelyek egy erdei vadászház hangulatát idézték. Talán a nyolcvanas és kilencvenes években volt a fénykora, amikor helyiek és turisták töltötték meg a legendás teraszt.
Így pusztul a Kisvadász ÉtteremFotók: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában
Így néz ki ma az egykori ikon
Az Urbex Hungary fotói megmutatják, milyen állapotban van ma a Kisvadász étterem. Az udvaron gaz és romos falak, belül pedig üresen tátongó termek, régi bútorok és leszakadt mennyezetek. A falakon még most is felfedezhetők egykori dekorációk, festmények, valamint régi plakátok, amelyek egy letűnt fénykor kellékei voltak.
Nem csak étterem volt
A ’80-as és ’90-es években igazi találkozóhely volt: családi ebédek, lakodalmak, céges vacsorák zajlottak itt, miközben a háttérben halk zene szólt, és a konyhából gőzölgő vadpörkölt illata szállt ki. A hely különlegessége volt, hogy nemcsak étteremként, hanem közösségi térként is működött: sokan emlékeznek rá, mint a „régi szép idők” egyik utolsó bástyájára Tapolcán. Ma már csak az emlékek maradtak, és az épület csendesen őrzi a múltat. De aki arra jár, még mindig érezheti a falak között a régi vendégek nevetését, a poharak koccanását, és azt a különleges miskolci hangulatot, amit csak a Kisvadász tudott nyújtani
– olvasható az Urbex Hungary posztjában. Önnek van emléke az egykori étteremről?
