Elképesztő, mi maradt az étteremből: döbbenetes képeken a pusztulás – fotókkal, videóval

Emlékszik még a Kisvadász étteremre? Miskolctapolca egykor ikonikus vendéglátóhelyén ma omladozó falak, üres termek és a múltat idéző, poros tárgyak vannak csak. Az Urbex Hungary bejárta az egykori étterem épületét, és képeiken és videójukon keresztül bepillantást nyerhetünk abba, hogyan pusztul a múlt.

Ilyen állapotban van az egykor legendás Kisvadász étterem

Forrás: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában

A Kisvadász étterem fénykora

A Kisvadász étterem nevét jellegzetes vadételeiről és rusztikus hangulatáról kapta. A falakon agancsok, vadásztrófeák és régi fotók díszelegtek, amelyek egy erdei vadászház hangulatát idézték. Talán a nyolcvanas és kilencvenes években volt a fénykora, amikor helyiek és turisták töltötték meg a legendás teraszt.

