Hihetetlen!

1 órája

Elképesztő, mi maradt az étteremből: döbbenetes képeken a pusztulás – fotókkal, videóval

Volt idő, amikor az étterem Miskolctapolca egyik ikonikus vendéglátóhelye volt. A Kisvadász hangulatos épülete évtizedeken át családi ebédek, lakodalmak és céges vacsorák helye volt, sokan emlékeznek rá a mai napig. Döbbenetes képeket hoztunk a jelenlegi állapotáról.

Boon.hu
Elképesztő, mi maradt az étteremből: döbbenetes képeken a pusztulás – fotókkal, videóval

Egykor szebb napokat élt az épület

Forrás: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában

Emlékszik még a Kisvadász étteremre? Miskolctapolca egykor ikonikus vendéglátóhelyén ma omladozó falak, üres termek és a múltat idéző, poros tárgyak vannak csak. Az Urbex Hungary bejárta az egykori étterem épületét, és képeiken és videójukon keresztül bepillantást nyerhetünk abba, hogyan pusztul a múlt.

Tönkrement a Kisvadász Étterem Miskolctapolcán.
Ilyen állapotban van az egykor legendás Kisvadász étterem
Forrás: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában

A Kisvadász étterem fénykora

A Kisvadász étterem nevét jellegzetes vadételeiről és rusztikus hangulatáról kapta. A falakon agancsok, vadásztrófeák és régi fotók díszelegtek, amelyek egy erdei vadászház hangulatát idézték. Talán a nyolcvanas és kilencvenes években volt a fénykora, amikor helyiek és turisták töltötték meg a legendás teraszt. 

Így pusztul a Kisvadász Étterem

Fotók: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában

Így néz ki ma az egykori ikon

Az Urbex Hungary fotói megmutatják, milyen állapotban van ma a Kisvadász étterem. Az udvaron gaz és romos falak, belül pedig üresen tátongó termek, régi bútorok és leszakadt mennyezetek. A falakon még most is felfedezhetők egykori dekorációk, festmények, valamint régi plakátok, amelyek egy letűnt fénykor kellékei voltak. 

1971-ben még így nézett ki a Kisvadász terasza
Forrás: Fortepan/Főfotó

Nem csak étterem volt

A ’80-as és ’90-es években igazi találkozóhely volt: családi ebédek, lakodalmak, céges vacsorák zajlottak itt, miközben a háttérben halk zene szólt, és a konyhából gőzölgő vadpörkölt illata szállt ki. A hely különlegessége volt, hogy nemcsak étteremként, hanem közösségi térként is működött: sokan emlékeznek rá, mint a „régi szép idők” egyik utolsó bástyájára Tapolcán. Ma már csak az emlékek maradtak, és az épület csendesen őrzi a múltat. De aki arra jár, még mindig érezheti a falak között a régi vendégek nevetését, a poharak koccanását, és azt a különleges miskolci hangulatot, amit csak a Kisvadász tudott nyújtani 

– olvasható az Urbex Hungary posztjában. Önnek van emléke az egykori étteremről?

Ha szereti az urbex jellegű cikkeket, olvassa el a boon.hu hasonló tartalmait is!

 

