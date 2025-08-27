25 perce
Kísértetet fotóztak Borsodban, mutatjuk a felvételt!
Ritka légköroptikai jelenséget sikerült lefotózni Komjáti környékén. Hallott már a ködkísértetről? Látott már ilyet? Megmutatjuk ezt a ritka égi tüneményt.
Ez is a Borsodi Zóna fotója, de a kísértetért tovább kell olvasnia!
Forrás: Facebook/Borsodi Zóna
A borsodi falu, Komjáti közelében különös látványt örökített meg a Borsodi Zóna fotósa. A ködbe burkolózó táj felett ugyanis egy titokzatos, színes fényudvarral körülvett alak tűnt fel, mint egy kísértet. És valóban az volt!
A ködkísértet egy ritka csoda
A jelenséget ködkísértetnek vagy más néven Brocken-hegy kísértetnek nevezik. Ez egy ritka légköroptikai látvány, amely akkor alakul ki, amikor a nap alacsonyan áll az égen, a fény pedig a ködön vagy felhőn áthaladva az árnyékot hatalmasra nagyítva vetíti ki. Az árnyék körül gyakran szivárványszínű fénykoszorú – úgynevezett glória – is megjelenik, amely különösen misztikussá teszi a látványt.
A ködkísértetet sokan már a 18. században is természetfeletti jelenségnek hitték, innen ered a misztikus elnevezés is. Valójában azonban a természet és a fény fizikájának különleges együttállása hozza létre, ettől függetlenül valóban szinte hátborzongató látványt nyújt.
Értelmet kap a semmibe mutató ág, kiderült, hogy születne meg az Y-híd folytatása – fotókkal
A cél nem az, hogy jól érezd magad! Az egyik legextrémebb futókihívás a borsodi Daráló