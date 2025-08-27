Kísértetet fotóztak Borsodban, mutatjuk a felvételt!

A borsodi falu, Komjáti közelében különös látványt örökített meg a Borsodi Zóna fotósa. A ködbe burkolózó táj felett ugyanis egy titokzatos, színes fényudvarral körülvett alak tűnt fel, mint egy kísértet. És valóban az volt!

Felfoghatatlan a szemnek, ez a ködkísértet

Forrás: Facebook/Borsodi Zóna

A ködkísértet egy ritka csoda

A jelenséget ködkísértetnek vagy más néven Brocken-hegy kísértetnek nevezik. Ez egy ritka légköroptikai látvány, amely akkor alakul ki, amikor a nap alacsonyan áll az égen, a fény pedig a ködön vagy felhőn áthaladva az árnyékot hatalmasra nagyítva vetíti ki. Az árnyék körül gyakran szivárványszínű fénykoszorú – úgynevezett glória – is megjelenik, amely különösen misztikussá teszi a látványt.