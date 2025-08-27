augusztus 27., szerda

Csoda!

4 órája

Kísértetet fotóztak Borsodban, mutatjuk a felvételt!

Címkék#Borsodi Zóna#Ködkísértet#fénykoszorú#Komjáti#csoda#felhő#látvány

Ritka légköroptikai jelenséget sikerült lefotózni Komjáti környékén. Hallott már a ködkísértetről? Látott már ilyet? Megmutatjuk ezt a ritka égi tüneményt.

Boon.hu
Kísértetet fotóztak Borsodban, mutatjuk a felvételt!

Ez is a Borsodi Zóna fotója, de a kísértetért tovább kell olvasnia!

Forrás: Facebook/Borsodi Zóna

A borsodi falu, Komjáti közelében különös látványt örökített meg a Borsodi Zóna fotósa. A ködbe burkolózó táj felett ugyanis egy titokzatos, színes fényudvarral körülvett alak tűnt fel, mint egy kísértet. És valóban az volt!

Ez a ködkísértet, amit Borsodban kapott le egy szemfüles fotós.
Felfoghatatlan a szemnek, ez a ködkísértet
Forrás:  Facebook/Borsodi Zóna

A ködkísértet egy ritka csoda

A jelenséget ködkísértetnek vagy más néven Brocken-hegy kísértetnek nevezik. Ez egy ritka légköroptikai látvány, amely akkor alakul ki, amikor a nap alacsonyan áll az égen, a fény pedig a ködön vagy felhőn áthaladva az árnyékot hatalmasra nagyítva vetíti ki. Az árnyék körül gyakran szivárványszínű fénykoszorú – úgynevezett glória – is megjelenik, amely különösen misztikussá teszi a látványt.

A ködkísértetet sokan már a 18. században is természetfeletti jelenségnek hitték, innen ered a misztikus elnevezés is. Valójában azonban a természet és a fény fizikájának különleges együttállása hozza létre, ettől függetlenül valóban szinte hátborzongató látványt nyújt.

 

 

