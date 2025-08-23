Cicákat ment az ügyvéd, most szomorú hírt is közölt

Egy macska fialt le nemrégiben a hajdani Telekom-székház és a NAV épületénél, hat kölyke született. A kiscicák egészségesnek tűntek, de az anyacica olyannyira legyengült, hogy fel sem bírt állni – ennek kapcsán kért segítséget néhány hölgy dr. Török Zsolt ügyvédtől nemrég. Az ügyvéd ugyanis állatvédőként is ismert Miskolcon, az általuk működtetett, a Zazi a házban Alapítvány több mint félszáz macskáról gondoskodik nap mint nap.

Itt még a teljes cicacsalád, cicamama és a kiscicák Fotó: Török Zsolt

Kiscicákon segítenek

Amikor megnéztem a cicát, rögtön felismertem, az elmúlt néhány hétben láttam már 2-3 alkalommal felbukkanni a környéken. Az irodaházban dolgozó hölgyek hívtak, megmutatták a kis családot, a mamacica épp három kicsit szoptatott. Immunerősítést, roborálást kezdtünk, az étkektől és a táplálékkiegészítőktől néhány nap alatt megerősödött, visszatért az életkedve

– mondta. A szomszédos elhagyott udvarra, ahol idejük nagy részét töltötték, esővédett kuckókat tettek. Így eltelt két hét, közben azonban a kicsik szeme begyulladt, bágyadttá váltak, a játékos ugrándozások elmaradtak. Be kellett avatkozni. Pár nappal később sikerült a kiscicákat (a cicamamával együtt) megfogni és állatorvoshoz juttatni.

Megkaptak minden kezelést, amire szükségük volt, már most sokkal jobb kedvűek. Ideiglenesen néhány napra a teltház miatt egy lakatlan lakásban sikerült helyet biztosítani nekik, ahol nyugodtan kezelhetjük őket.

- mesélte az állatvédő.

Félórika és Sacika maradtak életben Fotó: Török Zsolt

A Miskák is felkeresték őket

Dr. Török Zsolt megjegyezte, a történtek érdekessége, hogy ezzel egy időben egy másik állatvédő szervezet, a MISKA, a Miskolci Kóborkák Állatvédő Alapítvány is megkereste őket, a nagypostán dolgozó jó szándékú hölgyek is segítséget kértek ugyanennek a cicacsaládnak az ügyében, így ezentúl kétszeresen is szívén viselte a sorsukat.

A cicamamának már úgy tűnik, lesz gazdája, de a kicsik jövője még nem megoldott. Négy hamuszürke, oroszkék-szerű és egy szürke-fehér tarka kiscica keresi szerető és felelős gazdáját.

Kiscica az állatorvosnál Fotó: Török Zsolt

Munka után gondozzák őket

Az állatvédő ügyvéd szerint nagyon sok kóbor macska van azon a környéken. Esténként – munka után – rendszeresen etetik, gondozzák őket feleségével és egy kollégájukkal közösen, hajnali 1, fél 2, mire végeznek. Arra már nincs idejük, hogy még az örökbefogadással, a honlapjuk kezelésével foglalkozzanak.

Jelenleg már 70 feletti a benti, gondozásukban lévő cicák száma. Az említett cicákon túl is vannak még kinti, befogadásra váró kismacskák, nagyon jó lenne, ha gazdisodni tudnának. Egyébként több helyszínen alakítottak ki otthonokat a cicák számára.

Az önkormányzattól kaptak nemrégiben egy épületet, amelynek eddig öt szobájában "szállásoltak" el macskákat, az ügyvédi irodában is lakik néhány, és egy fogorvosi rendelő hátsó udvarában is van egy tartási helyszín. Szinte teljesen saját fizetésből fedezik a költségeket, valamennyi pénz az 1 százalékokból érkezik, valamint pályázatok útján is igyekeznek forráshoz jutni.