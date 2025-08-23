augusztus 23., szombat

Kiállítás

3 órája

Kisautók, de nagyfiúknak! És kisfiúknak is!

Címkék#modellautó#kisautó#gyűjtő#kisautóbörze#autómodell#nosztalgia#börze

A cél összehozni a gyűjtőket, rajongókat és azokat, akik egyszerűen csak szeretik a kisautókat és a különleges modelleket. Kisautó-börze lesz Miskolcon szeptember első hétvégéjén.

Boon.hu
A Kisautó Börze látványos eleme lesz az RC autó bemutató

Fotó: Ádám János

III. Kisautó Börze és Kiállítás címmel szerveznek vásárt és tárlatot szeptember 6-ra a borsodi megyeszékhelyen. A kisautó-börze helyszíne a Tudomány és Technika Háza lesz.

kisautó-börze
Kisautó Börze – egy korábbi hasonló esemény fotója
Fotó: Ádám János

Kisautó-börze lesz Miskolcon szeptember első hétvégéjén

A Facebookon is meghirdetett kulturális esemény leírása arról vall,

a rendezvény célja, hogy összehozza a gyűjtőket, rajongókat és azokat, akik egyszerűen csak szeretik a kisautókat és a különleges modelleket.

Közismerten az apró modellekkel, közlekedési eszközök picinyke (olykor nem is olyan kicsi) másaival való „játszadozás” már régóta nem pusztán a gyerekek kedvtelése; elég a terepasztal-építés igencsak hosszú múltra visszatekintő felnőtt-hobbijára gondolni. Így sejthető, hogy korántsem csak kiskorúak lesznek kíváncsiak a miskolci kínálatra, a szervezők épp ezért eleve úgy pozicionálják programjukat, mint családi program.

Az FB-eseménynél posztolt leírás egész pontosan így szól:

Nyitva tartás: 9:00 – 14:00

📍 Helyszín: Tudomány és Technika Háza (TTH), Miskolc, Görgey Artúr utca 5.

Program és lehetőségek:

  • Kisautó börze: vásárlás, csere, különlegességek
  • Kiállítás: ritka és gyűjtői darabok megtekintése
  • Közösségi élmény: találkozás más gyűjtőkkel és rajongókkal

További információk:

✅ A parkolás a helyszínen ingyenes

✅ Büfé biztosított: frissítők, kávé és harapnivalók

Legyen szó nosztalgiáról, gyűjtőszenvedélyről vagy családi programról – a Miskolci Kisautó Börze mindenkinek élményt nyújt!

A rendezvény plakátja:

Kisautó-börze két hét múlva a megyeszékhelyen
Fotó: urbibogi / Forrás:  Facebook

A Boon.hu alábbi videója a II. Miskolci Kisautó Börze és Kiállítás történéseit mutatja be, kedvcsinálóul:

 

 

