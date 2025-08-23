Kisautók, de nagyfiúknak! És kisfiúknak is!

III. Kisautó Börze és Kiállítás címmel szerveznek vásárt és tárlatot szeptember 6-ra a borsodi megyeszékhelyen. A kisautó-börze helyszíne a Tudomány és Technika Háza lesz.

Kisautó Börze – egy korábbi hasonló esemény fotója

Fotó: Ádám János

Kisautó-börze lesz Miskolcon szeptember első hétvégéjén

A Facebookon is meghirdetett kulturális esemény leírása arról vall,

a rendezvény célja, hogy összehozza a gyűjtőket, rajongókat és azokat, akik egyszerűen csak szeretik a kisautókat és a különleges modelleket.

Közismerten az apró modellekkel, közlekedési eszközök picinyke (olykor nem is olyan kicsi) másaival való „játszadozás” már régóta nem pusztán a gyerekek kedvtelése; elég a terepasztal-építés igencsak hosszú múltra visszatekintő felnőtt-hobbijára gondolni. Így sejthető, hogy korántsem csak kiskorúak lesznek kíváncsiak a miskolci kínálatra, a szervezők épp ezért eleve úgy pozicionálják programjukat, mint családi program.

Az FB-eseménynél posztolt leírás egész pontosan így szól:

Nyitva tartás: 9:00 – 14:00 📍 Helyszín: Tudomány és Technika Háza (TTH), Miskolc, Görgey Artúr utca 5. Program és lehetőségek: Kisautó börze: vásárlás, csere, különlegességek

Kiállítás: ritka és gyűjtői darabok megtekintése

Közösségi élmény: találkozás más gyűjtőkkel és rajongókkal További információk: ✅ A parkolás a helyszínen ingyenes ✅ Büfé biztosított: frissítők, kávé és harapnivalók Legyen szó nosztalgiáról, gyűjtőszenvedélyről vagy családi programról – a Miskolci Kisautó Börze mindenkinek élményt nyújt!

A rendezvény plakátja:

Kisautó-börze két hét múlva a megyeszékhelyen

Fotó: urbibogi / Forrás: Facebook

A Boon.hu alábbi videója a II. Miskolci Kisautó Börze és Kiállítás történéseit mutatja be, kedvcsinálóul: