3 órája
Kisautók, de nagyfiúknak! És kisfiúknak is!
A cél összehozni a gyűjtőket, rajongókat és azokat, akik egyszerűen csak szeretik a kisautókat és a különleges modelleket. Kisautó-börze lesz Miskolcon szeptember első hétvégéjén.
A Kisautó Börze látványos eleme lesz az RC autó bemutató
Fotó: Ádám János
III. Kisautó Börze és Kiállítás címmel szerveznek vásárt és tárlatot szeptember 6-ra a borsodi megyeszékhelyen. A kisautó-börze helyszíne a Tudomány és Technika Háza lesz.
Kisautó-börze lesz Miskolcon szeptember első hétvégéjén
A Facebookon is meghirdetett kulturális esemény leírása arról vall,
a rendezvény célja, hogy összehozza a gyűjtőket, rajongókat és azokat, akik egyszerűen csak szeretik a kisautókat és a különleges modelleket.
Közismerten az apró modellekkel, közlekedési eszközök picinyke (olykor nem is olyan kicsi) másaival való „játszadozás” már régóta nem pusztán a gyerekek kedvtelése; elég a terepasztal-építés igencsak hosszú múltra visszatekintő felnőtt-hobbijára gondolni. Így sejthető, hogy korántsem csak kiskorúak lesznek kíváncsiak a miskolci kínálatra, a szervezők épp ezért eleve úgy pozicionálják programjukat, mint családi program.
Az FB-eseménynél posztolt leírás egész pontosan így szól:
Nyitva tartás: 9:00 – 14:00
📍 Helyszín: Tudomány és Technika Háza (TTH), Miskolc, Görgey Artúr utca 5.
Program és lehetőségek:
- Kisautó börze: vásárlás, csere, különlegességek
- Kiállítás: ritka és gyűjtői darabok megtekintése
- Közösségi élmény: találkozás más gyűjtőkkel és rajongókkal
További információk:
✅ A parkolás a helyszínen ingyenes
✅ Büfé biztosított: frissítők, kávé és harapnivalók
Legyen szó nosztalgiáról, gyűjtőszenvedélyről vagy családi programról – a Miskolci Kisautó Börze mindenkinek élményt nyújt!
A rendezvény plakátja:
A Boon.hu alábbi videója a II. Miskolci Kisautó Börze és Kiállítás történéseit mutatja be, kedvcsinálóul:
Mostantól nem költözhet akárki Sátoraljaújhelyre. Ezek a feltételek!
Ilyet tenni egy szekérrel a nyílt utcán Borsodban? Mindent vett a kamera – videóval