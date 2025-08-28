augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

28°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Malomfilm

1 órája

Feljutottunk Miskolc új kilátójába, így még soha nem láttad a várost – fotókon a panoráma

Címkék#kilátó#turisztikai látványosság#Cinefest#premier#Kerényi László#malom#Miskolc#Szabó Viktor#Átrium Park

Felmásztunk oda, ahova mindenki szeretne. Körülnéztünk onnan, ahonnan mindenki szeretne. Megtehettük ezt még azelőtt, hogy a nagyközönség előtt megnyílna a lehetőség. A régi malom telepén álló silóról van szó, amiből hamarosan kilátó lesz. „A negyedik kilátó.”

Boon.hu
Feljutottunk Miskolc új kilátójába, így még soha nem láttad a várost – fotókon a panoráma

A negyedik kilátó – a miskolci malmok. Ez a cím szerepel a szeptember 5-13. között tartandó idei Cinefest filmfesztivál programjában. Kerényi László alkotása az elmúlt fél év folyamán készült, témája kikövetkeztethető a mű alcíméből. Elkészítésének apropója, hogy a néhai nagy malom, a Gömöri-felüljáró mellett elterülő üzem az elmúlt években alaposan átalakult, irodákká, modern szolgáltató-centrummá. És ennek megkoronázásaként nemsokára látogatható kilátóvá válik az 55 méter magas siló-építmény teteje. A filmrendező szerdán még forgatott ott – a Boon.hu népes stábja pedig felkísérte őt a magasba.

kilátó
Az 55 méter magas kilátó hamarosan a nagyközönség számára is megnyílik Fotó: Takács Joci

Kilátó a malomtetőn

Tizenhárom emeletnyi az épület, amiben 16 hatalmas betonhenger áll szorosan egymás mellett, az egykori malomipari tevékenységnél használt búzatároló egységek. Eredeti funkcióját már évtizedekkel ezelőtt elvesztette. A létesítmény mai tulajdonosa turisztikai látványosságot tervez kialakítani a különleges szerkezetből, benne ipartörténeti kiállítással, falmászó-lehetőségekkel, búvárkodásra alkalmas résszel, a tetőn fent pedig hatalmas kilátóterasszal. Ez lesz „a negyedik kilátó” (utalásként a három eddigire, amik az Avas tetején álltak), jó esetben nemsokára látogathatóvá is válik.

Mi azonban, a Boon.hu szerkesztőségi tagjai lehetőséget kaptunk –a tulajdonos Szabó Viktor jóvoltából –, hogy a szerda délelőtt még leforgatott néhány utolsó képkocka apropóján magunk is meglátogassuk az egzotikus turista-látványosságot. Nem volt kolléga, aki ne akart volna élni a ritka alkalommal!

Átrium kilátó

Fotók: Takács József

–Az 1970-80-as évekből kért tőlem néhány sajtófotót az akkori malomüzemről Szabó Viktor, keresgéltem, találtam. De amikor ott voltam, arra gondoltam, ezt meg is lehetne filmesíteni. A malom történetét, de egyúttal az egész miskolci malomtörténetet – avatott be a filmkészítés hátterébe Kerényi László. – Ez egy igazi „történet”. Erre valahogy emlékezni kell. Híres volt a malmokról Miskolc, „a malmok városának” is nevezték. A Szinván nagyon sok ilyen állt, de több a Hejő patakon is. A filmünkben végül 12 malomról lesz szó. Nem nagyon maradt meg belőlük semmi, csak az utcanevek emlékeztetnek rájuk, a különböző fajtáikra.

A negyedik kilátó – a miskolci malmok című film első ízben szeptember 7-én, vasárnap lesz megtekinthető a Cinefesten, a Művészetek Háza Béke termében, este 7 órai kezdettel.

A siló-épület a ma Átrium Park nevet viselő telep, azaz immár iroda-komplexum területének közepén magasodik, 55 méteren van a teteje, az alagsori részekkel együtt 13 szintből áll, 262 lépcső visz fel a kilátószintig, amit volt szerencsénk meglátogatni. Majdhogynem 360 fokos körpanoráma nyílik, ellátni dél-nyugat-észak felé, kismértékben keletre is. Egészen rendkívüli, amilyen mértékben ráláthat az ember nem csak a közeli belvárosra, de az Avas oldalára, a hegyteteji lakótelepre és sok minden másra.

Kilátó a kilátóból Fotó: Takács Joci

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu