Feljutottunk Miskolc új kilátójába, így még soha nem láttad a várost – fotókon a panoráma

A negyedik kilátó – a miskolci malmok. Ez a cím szerepel a szeptember 5-13. között tartandó idei Cinefest filmfesztivál programjában. Kerényi László alkotása az elmúlt fél év folyamán készült, témája kikövetkeztethető a mű alcíméből. Elkészítésének apropója, hogy a néhai nagy malom, a Gömöri-felüljáró mellett elterülő üzem az elmúlt években alaposan átalakult, irodákká, modern szolgáltató-centrummá. És ennek megkoronázásaként nemsokára látogatható kilátóvá válik az 55 méter magas siló-építmény teteje. A filmrendező szerdán még forgatott ott – a Boon.hu népes stábja pedig felkísérte őt a magasba.

Az 55 méter magas kilátó hamarosan a nagyközönség számára is megnyílik Fotó: Takács Joci

Kilátó a malomtetőn

Tizenhárom emeletnyi az épület, amiben 16 hatalmas betonhenger áll szorosan egymás mellett, az egykori malomipari tevékenységnél használt búzatároló egységek. Eredeti funkcióját már évtizedekkel ezelőtt elvesztette. A létesítmény mai tulajdonosa turisztikai látványosságot tervez kialakítani a különleges szerkezetből, benne ipartörténeti kiállítással, falmászó-lehetőségekkel, búvárkodásra alkalmas résszel, a tetőn fent pedig hatalmas kilátóterasszal. Ez lesz „a negyedik kilátó” (utalásként a három eddigire, amik az Avas tetején álltak), jó esetben nemsokára látogathatóvá is válik.

Mi azonban, a Boon.hu szerkesztőségi tagjai lehetőséget kaptunk –a tulajdonos Szabó Viktor jóvoltából –, hogy a szerda délelőtt még leforgatott néhány utolsó képkocka apropóján magunk is meglátogassuk az egzotikus turista-látványosságot. Nem volt kolléga, aki ne akart volna élni a ritka alkalommal!