1 órája
Feljutottunk Miskolc új kilátójába, így még soha nem láttad a várost – fotókon a panoráma
Felmásztunk oda, ahova mindenki szeretne. Körülnéztünk onnan, ahonnan mindenki szeretne. Megtehettük ezt még azelőtt, hogy a nagyközönség előtt megnyílna a lehetőség. A régi malom telepén álló silóról van szó, amiből hamarosan kilátó lesz. „A negyedik kilátó.”
A negyedik kilátó – a miskolci malmok. Ez a cím szerepel a szeptember 5-13. között tartandó idei Cinefest filmfesztivál programjában. Kerényi László alkotása az elmúlt fél év folyamán készült, témája kikövetkeztethető a mű alcíméből. Elkészítésének apropója, hogy a néhai nagy malom, a Gömöri-felüljáró mellett elterülő üzem az elmúlt években alaposan átalakult, irodákká, modern szolgáltató-centrummá. És ennek megkoronázásaként nemsokára látogatható kilátóvá válik az 55 méter magas siló-építmény teteje. A filmrendező szerdán még forgatott ott – a Boon.hu népes stábja pedig felkísérte őt a magasba.
Kilátó a malomtetőn
Tizenhárom emeletnyi az épület, amiben 16 hatalmas betonhenger áll szorosan egymás mellett, az egykori malomipari tevékenységnél használt búzatároló egységek. Eredeti funkcióját már évtizedekkel ezelőtt elvesztette. A létesítmény mai tulajdonosa turisztikai látványosságot tervez kialakítani a különleges szerkezetből, benne ipartörténeti kiállítással, falmászó-lehetőségekkel, búvárkodásra alkalmas résszel, a tetőn fent pedig hatalmas kilátóterasszal. Ez lesz „a negyedik kilátó” (utalásként a három eddigire, amik az Avas tetején álltak), jó esetben nemsokára látogathatóvá is válik.
Mi azonban, a Boon.hu szerkesztőségi tagjai lehetőséget kaptunk –a tulajdonos Szabó Viktor jóvoltából –, hogy a szerda délelőtt még leforgatott néhány utolsó képkocka apropóján magunk is meglátogassuk az egzotikus turista-látványosságot. Nem volt kolléga, aki ne akart volna élni a ritka alkalommal!
Átrium kilátóFotók: Takács József
–Az 1970-80-as évekből kért tőlem néhány sajtófotót az akkori malomüzemről Szabó Viktor, keresgéltem, találtam. De amikor ott voltam, arra gondoltam, ezt meg is lehetne filmesíteni. A malom történetét, de egyúttal az egész miskolci malomtörténetet – avatott be a filmkészítés hátterébe Kerényi László. – Ez egy igazi „történet”. Erre valahogy emlékezni kell. Híres volt a malmokról Miskolc, „a malmok városának” is nevezték. A Szinván nagyon sok ilyen állt, de több a Hejő patakon is. A filmünkben végül 12 malomról lesz szó. Nem nagyon maradt meg belőlük semmi, csak az utcanevek emlékeztetnek rájuk, a különböző fajtáikra.
Biztos kitalálja, miről szól és kiknek szól „A kilátó” című film!
A negyedik kilátó – a miskolci malmok című film első ízben szeptember 7-én, vasárnap lesz megtekinthető a Cinefesten, a Művészetek Háza Béke termében, este 7 órai kezdettel.
A siló-épület a ma Átrium Park nevet viselő telep, azaz immár iroda-komplexum területének közepén magasodik, 55 méteren van a teteje, az alagsori részekkel együtt 13 szintből áll, 262 lépcső visz fel a kilátószintig, amit volt szerencsénk meglátogatni. Majdhogynem 360 fokos körpanoráma nyílik, ellátni dél-nyugat-észak felé, kismértékben keletre is. Egészen rendkívüli, amilyen mértékben ráláthat az ember nem csak a közeli belvárosra, de az Avas oldalára, a hegyteteji lakótelepre és sok minden másra.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!