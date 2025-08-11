augusztus 11., hétfő

Kigyulladt

56 perce

Perceken múlt: így oltották az égő autót a Győri kapuban + fotók

Címkék#Győri kapuban#kigyulladt autó#köszönet#Miskolci Városgazda

Testi épségüket is kockáztatva siettek segíteni. Szombaton mindenki öszefogott, mikor egy menet közben kigyulladt autó sofőrjének volt szüksége segítségre a Győri kapuban.

Boon.hu

Ahogy a boon.hu is beszámolt róla, menet közben füstölt egy személyautó Miskolcon szombaton. A kigyulladt autóhoz többen odasiettek.

Kigyulladt autó a Győri kapuban, mindenki sietett oltani
Kigyulladt autó a Győri kapuban. Forrás: Facebook

Kigyulladt autó a Győri kapuban

Kigyulladt egy autó menet közben Miskolcon a Győri kapuban szombaton. A Vologda utca végén, a Győri kapui kereszteződésben, a benzinkút előtt, a közlekedési lámpánál állt le az autó tulaja, amelyben felcsaptak a lángok.

Kigyulladt egy autó a Győri kapuban

Fotók: Facebook

Szerencsére nem történt sérülés az autótűzben.

Köszönet és elimerés

Hollósy András, Miskolc alpolgármestere Facebook bejegyzésében mondott köszönetet a Miskolci Városgazda dolgozóinak, akik testi épségüket is kockáztatva, még a tűzoltók érkezése előtt megkezdték a lángba borult személyautó eloltását.

