56 perce
Perceken múlt: így oltották az égő autót a Győri kapuban + fotók
Testi épségüket is kockáztatva siettek segíteni. Szombaton mindenki öszefogott, mikor egy menet közben kigyulladt autó sofőrjének volt szüksége segítségre a Győri kapuban.
Ahogy a boon.hu is beszámolt róla, menet közben füstölt egy személyautó Miskolcon szombaton. A kigyulladt autóhoz többen odasiettek.
Kigyulladt autó a Győri kapuban
Kigyulladt egy autó menet közben Miskolcon a Győri kapuban szombaton. A Vologda utca végén, a Győri kapui kereszteződésben, a benzinkút előtt, a közlekedési lámpánál állt le az autó tulaja, amelyben felcsaptak a lángok.
Kigyulladt egy autó a Győri kapubanFotók: Facebook
Szerencsére nem történt sérülés az autótűzben.
Köszönet és elimerés
Hollósy András, Miskolc alpolgármestere Facebook bejegyzésében mondott köszönetet a Miskolci Városgazda dolgozóinak, akik testi épségüket is kockáztatva, még a tűzoltók érkezése előtt megkezdték a lángba borult személyautó eloltását.