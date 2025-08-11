Perceken múlt: így oltották az égő autót a Győri kapuban + fotók

Kigyulladt autó a Győri kapuban

Kigyulladt egy autó menet közben Miskolcon a Győri kapuban szombaton. A Vologda utca végén, a Győri kapui kereszteződésben, a benzinkút előtt, a közlekedési lámpánál állt le az autó tulaja, amelyben felcsaptak a lángok.