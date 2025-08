„Egy nyomorult kerítés miatt nem köszönünk egymásnak” – Miskolcon egy életre elintézték a jószomszédi viszonyt

Mi van, ha a kerítés romos vagy veszélyes? Vagy elburjánzott a futónövény?

Ha a szomszéd kerítése élet- vagy balesetveszélyes, akkor nemcsak joga, kötelessége is lépni. Szögesdrót, kifelé nyíló kapu, dőlésveszélyes elemek. Ezek nemcsak bosszantóak, hanem jogellenesek is lehetnek. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és az építési jogszabályok alapelvei szerint ilyenkor is közös felelősség a veszély elhárítása. Ha a szomszéd kúszónövényt vagy bokrot futtat a kerítésre, csak akkor lehet eltávolítani, ha akadályozza a telkünk használatát vagy veszélyes. A célravezető – és békés – megoldás mindig az, ha először megkérjük a tulajdonost a rendezésre, hogy a kerítés is meglegyen, és a jószomszédi viszony is megmaradjon.