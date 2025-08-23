augusztus 23., szombat

Bence névnap

21°
+20
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Készüljünk fel

31 perce

Hétfőn bezár a Keleti pályaudvar, mutatjuk, hová érkeznek a miskolci vonatok

Címkék#MÁV#eljutás#állomás#Miskolc#Keleti pályaudvar#metróhálózat

Egy hónapig máshová érkeznek Budapestre a miskolci vonatok. A Keleti pályaudvart felújítják.

Hétfőn bezár a Keleti pályaudvar, hogy az elmúlt évtized legnagyobb műszaki felújítását hajtsuk végre Magyarország legforgalmasabb állomásán. A négy hétig tartó felújítás augusztus 25-én (hétfőn) indul, írta közleményében Hegyi Zsolt, a MÁV-csopot vezérigazgatója. Mint fogalmazott, ekkortól a győri, a pécsi, a hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai járatok nem ide érkeznek és nem innen indulnak. A munkálatok idején az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezik meg. A változásokról és az alternatív eljutási lehetőségekről a MÁV-csoport hivatalos oldalán érdemes tájékozódni.

A Keleti pályaudvar főépülete
A Keleti pályaudvar egy hónapon át nem fogad vonatokat Fotó: MÁV csoport

Bezár a Keleti pályaudvar

A távolsági vonatok fővárosi végállomása más budapesti állomásokra, a Nyugati pályaudvarra, Budapest-Kelenföldre és Kőbánya-Kispestre kerül át, ezeken az állomásokon biztosítva az átszállást a metróhálózatra. A hatvani és újszászi vonal elővárosi járatai jellemzően rövidebb útvonalon, Kőbánya felsőig közlekednek, ahol új átszállópont létesül. Kőbánya felsőről a metróhálózat a Puskás Ferenc Stadionhoz csúcsidőben percenként induló MÁV buszokkal, vagy a II. János Pál pápa tér érintésével a Blaha Lujza térre 4 percenként járó 37-es villamoscsaláddal érhető el.

A mavcsoport.hu/keleti oldal valamennyi változással kapcsolatos információt tartalmaz, számos térkép is segíti a tájékozódást, az alternatív eljutási módok kiválasztását. Tervezhetők az utazások az online menetrendi keresőkben, az EMMA-n, a jegy.mav.hu-n, valamint a MÁV és MÁV+ applikációban is, olvasható a közleményben.

Így segít a menetrendi kereső

Kipróbáltuk a menetjegyvásárlást az EMMÁ-n keresztül. A hétfői, 14:35-ös Tokaj IC-re vettünk képzeletben jegyet, az applikáció szerint vonatunk a Nyugati pályaudvarra érkezik majd be 2 óra 28 perc után. Innen rövid sétát ajánlanak az Izabella utcai/Ferdinánd hídi 76-os trolihoz, ha a Keleti pályaudvar könyékére szeretnénk eljutni. Nagyjából 17.35-re érkeznénk meg.

Másik lehetőség, ha M3-as metróval a Deák Ferenc tér megállóig megyünk, majd M2-es metróval a Keleti pályaudvarig. A jegy.hu kalkulációja szerint ez 35 perccel növeli meg a menetidőnket.

A vonatok Budapestről Miskolcra szintén a Nyugati pályaudvarról indulnak az online menetrendi keresők szerint. Az IC-k menetideje 2:30 perc.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu