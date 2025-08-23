Hétfőn bezár a Keleti pályaudvar, mutatjuk, hová érkeznek a miskolci vonatok

Hétfőn bezár a Keleti pályaudvar, hogy az elmúlt évtized legnagyobb műszaki felújítását hajtsuk végre Magyarország legforgalmasabb állomásán. A négy hétig tartó felújítás augusztus 25-én (hétfőn) indul, írta közleményében Hegyi Zsolt, a MÁV-csopot vezérigazgatója. Mint fogalmazott, ekkortól a győri, a pécsi, a hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai járatok nem ide érkeznek és nem innen indulnak. A munkálatok idején az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezik meg. A változásokról és az alternatív eljutási lehetőségekről a MÁV-csoport hivatalos oldalán érdemes tájékozódni.

A Keleti pályaudvar egy hónapon át nem fogad vonatokat Fotó: MÁV csoport

Bezár a Keleti pályaudvar

A távolsági vonatok fővárosi végállomása más budapesti állomásokra, a Nyugati pályaudvarra, Budapest-Kelenföldre és Kőbánya-Kispestre kerül át, ezeken az állomásokon biztosítva az átszállást a metróhálózatra. A hatvani és újszászi vonal elővárosi járatai jellemzően rövidebb útvonalon, Kőbánya felsőig közlekednek, ahol új átszállópont létesül. Kőbánya felsőről a metróhálózat a Puskás Ferenc Stadionhoz csúcsidőben percenként induló MÁV buszokkal, vagy a II. János Pál pápa tér érintésével a Blaha Lujza térre 4 percenként járó 37-es villamoscsaláddal érhető el.

A mavcsoport.hu/keleti oldal valamennyi változással kapcsolatos információt tartalmaz, számos térkép is segíti a tájékozódást, az alternatív eljutási módok kiválasztását. Tervezhetők az utazások az online menetrendi keresőkben, az EMMA-n, a jegy.mav.hu-n, valamint a MÁV és MÁV+ applikációban is, olvasható a közleményben.

Így segít a menetrendi kereső

Kipróbáltuk a menetjegyvásárlást az EMMÁ-n keresztül. A hétfői, 14:35-ös Tokaj IC-re vettünk képzeletben jegyet, az applikáció szerint vonatunk a Nyugati pályaudvarra érkezik majd be 2 óra 28 perc után. Innen rövid sétát ajánlanak az Izabella utcai/Ferdinánd hídi 76-os trolihoz, ha a Keleti pályaudvar könyékére szeretnénk eljutni. Nagyjából 17.35-re érkeznénk meg.

Másik lehetőség, ha M3-as metróval a Deák Ferenc tér megállóig megyünk, majd M2-es metróval a Keleti pályaudvarig. A jegy.hu kalkulációja szerint ez 35 perccel növeli meg a menetidőnket.