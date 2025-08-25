1 órája
Őszintén beszéltek a miskolciak, így érinti őket a Keleti pályaudvar teljes lezárása
A miskolciak is nagyon várják, hogy elkészüljenek a munkálatok. Felújítás miatt egy hónapra bezárták a Keleti pályaudvart.
Felújítás miatt augusztus 25-től, azaz mától bezárták a Keleti pályaudvart, szeptember 20-ig pedig zárva is tart. A megszokott járatok ez idő alatt ide nem érkeznek és nem indulnak innen, helyette többnyire a Nyugati pályaudvar, Kelenföld, Kőbánya felső és Kőbánya-Kispest vasútállomások lesznek használatban.
Hétfőn bezár a Keleti pályaudvar, mutatjuk, hová érkeznek a miskolci vonatok
Bezárt a Keleti pályaudvar, így irány a Nyugati
Augusztus 25-től, mivel a Keleti pályaudvart lezárták, a Miskolcról induló vonatok a Nyugati pályaudvarra érkeznek. Járatok minden órában indulnak, és körülbelül háromórás menetidőt ígérnek.
Tóth Norbert már a fővárosban él, de gyakran ingázik Miskolcra a szüleihez:
Engem annyira nem zavar, hiszen a Keletivel szinte megegyező távolságra van tőlem a Nyugati is. Ha valami miatt esetleg késne a vonat, akkor be tudok menni a Westendbe nézelődni így. Rettenetesen várom, hogy elkészüljön a Keleti, szerintem szuper lesz
– mondta.
Az a vonat, amelyikkel én mentem, nem késett, bár láttam, hogy két másik már igen. Alapvetően mindig benne volt az, hogy két és fél óra alatt jut fel az ember Miskolcról Budapestre, de azért ha ez tovább tolódik, az már kellemetlen. Viszont most nagyon tiszta volt a vonat reggel, mindenről kellően tájékoztattak. Az egyetlen dolog, ami feltűnt, hogy nagyon kevesen utaztak a szokásoshoz képest
– mesélte Molnár Gyula, szintén ingázó.
Volt már, hogy négy óra alatt értem fel Pestre, úgyhogy nem hiszem, hogy a felújítás most komolyabb gondot okozna. Nem utazom túl gyakran vonattal, amikor mégis, akkor pedig két és fél-3 órás úttal számolok, ennyi idő alatt pedig szerintem most is fent lehet lenni
– mondta Balogh Ádám, miskolci lakos.
Közlekedés Budapesten
Ha már sikerült a Tiszai pályaudvarról beérkezni a Nyugatiba, továbbra is könnyű dolguk van az utasoknak.
A budapesti pályaudvarok közötti közlekedést a tömegközlekedés átszervezésével könnyítették meg.
Expresszvillamos közlekedik például a Blaha Lujza tért és Kőbánya felső között, mert számos vonat, például a hatvani és szolnoki személyvonatok, az Agria és Mátra IR vonatok a Keleti pályaudvar helyett csak Kőbánya felsőig közlekednek, illetve onnan indulnak – olvasható a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) oldalán..
A metró is besegít, a BKK elsősorban ennek a tömegközlekedési eszköznek a használatát javasolják főként, de MÁV vonatpótló autóbuszok is üzemben vannak.
Így segít a menetrendi kereső
Kipróbáltuk a menetjegyvásárlást az EMMÁ-n keresztül. A hétfői, 14:35-ös Tokaj IC-re vettünk képzeletben jegyet, az applikáció szerint vonatunk a Nyugati pályaudvarra érkezik majd be 2 óra 28 perc után. Innen rövid sétát ajánlanak az Izabella utcai/Ferdinánd hídi 76-os trolihoz, ha a Keleti pályaudvar könyékére szeretnénk eljutni. Nagyjából 17.35-re érkeznénk meg.
Másik lehetőség, ha M3-as metróval a Deák Ferenc tér megállóig megyünk, majd M2-es metróval a Keleti pályaudvarig. A jegy.hu kalkulációja szerint ez 35 perccel növeli meg a menetidőnket.
A vonatok Budapestről Miskolcra szintén a Nyugati pályaudvarról indulnak az online menetrendi keresők szerint. Az IC-k menetideje 2:30 perc.
