Mire elég Borsodban 50 millió? Érdemes körülnézni, döbbenetes árkülönbségeket találtunk!
Az Otthon Start program az első lakás megvásárlásában segít. A kedvezményes lakáshitel Borsodban is igényelhető, de érdemes átgondoltan választani ingatlant.
Lakás és ház is kapható jó áron Borsodban - csak keresgélni kell!
Álomotthon megvásárlását teszi lehetővé a kormány azok számára, akik eddig még nem rendelkeztek saját ingatlannal. Legfeljebb 50 millió forint hitel vehető fel 25 éves futamidőre, végig fix, 3 százalékos kamattal. A kedvezményes lakáshitel Borsodban is sokakat ösztönöz arra, hogy belevágjanak a lakásvásárlásba, de a piaci árak igencsak széles skálán mozognak. Érdemes hát alaposan tájékozódni, mielőtt kiválasztjuk az áhított lakást vagy házat.
Airizer Csabáné Andrea, a miskolci Belvárosi Ingatlan és Hitel Centrum tulajdonosa a boon.hu kérdésére már korábban azt jósolta, hogy ez a kedvezményes lakáshitel valószínűleg az ingatlanárak emelkedését fogja generálni Borsodban is. Ahogy közeledünk a hitel igényelhetőségének időpontjához, a szeptember elsejéhez, extrémnek mondható kereslet indult az ingatlanokért, ami természetszerűen magával hozta az árak emelkedését. De nem mindenhol egyformán.
Borsodban több százezer forint is lehet a különbség a négyzetméterárakban
Nem mindegy persze, hogy lakásra, vagy házra vágyunk és az sem mellékes kérdés, hogy ragaszkodunk-e a nagyvárosi élet lüktetéséhez, vagy épp ellenkezőleg, a csendre, madárcsicsergésre, minél kevesebb szomszédra és legfőképpen nyugalomra vágyunk.
1+2 fél szobás miskolci panel lakás közel 40 millióért és tolonganak érte a vevők - új részletek a kedvezményes lakáshitelről!
A kisebb lakások piacán az alábbi példákkal demonstráljuk, hogy még ugyanabban a városban is hatalmas különbségek mutatkoznak az eladó ingatlanok árában.
- Miskolcon a négyzetméter árak 650-730 forint körül mozognak:
- Katowice utca: 43 négyzetméteres, 1+1 fél szobás lakás – 23,9 millió forint
- Árpád út: 35 négyzetméteres, 1+1 fél szobás lakás – 22,5 millió
- Testvérvárosok útja: 35 négyzetméteres, 1+1 fél szobás – 22,5 millió forint
- Felsőruzsin körút: 38 négyzetméteres, 1+1 fél szobás lakás – 28 millió forint
Kilépve a megyeszékhelyről, de mégis borsodi ingatlannal tervezve, jelentősen csökkennek a számok:
Sajószentpéteren az átlagos lakás négyzetméterárak 330-370 ezer forint között mozognak:
- Belváros: 50 négyzetméteres lakás, 1+3 fél szoba – 17,9 millió forint
- Sport utca: 36 négyzetméteres lakás, 1+1 fél szobás – 13,9 millió forint
Szerencs (450 ezer/nm)
Gyár út: 50 négyzetméteres lakás, 2 szobás – 22,5 millió forint
Ózd (190-250 ezer/nm)
Árpád vezér út: 49 négyzetméter, 2 szoba – 9,5 millió forint
Géza utca: 31 négyzetméter, 1 szoba – 7,9 millió forint
Miért is ne vennénk házat? A kedvezményes lakáshitel Borsodban is jár!
A kertes házak táján is jellemző az eltérés. Itt is befolyásoló tényező az ingatlan földrajzi elhelyezkedése, az általános állapota, a mérete és a hozzá tartozó telek nagyságát is érdemes figyelembe venni. Csak a példa kedvéért kiválasztottunk három különböző helyszínt és mértet, de így is jól látható, hogy óriási eltérések mutatkozhatnak a négyzetméterárakban.
- Miskolc: Csaba vezér utca, 70 négyzetméter, 2+1 fél szobás, 150 négyzetméteres telek – 38,5 millió forint (550 ezer/nm)
- Mezőkövesd: Alkotmány út, 172 négyzetméter, 4 szoba, 359 négyzetméteres telek – 27,9 millió (162,209/nm)
- Tiszalúc: Lenke utca felújítandó ház, 110 négyzetméter, 2 szoba, 860 négyzetméteres telek - 15,9 millió (144,545/nm)
Igaz a rendelet szerint az Otthon Start programon belül megvásárolt ingatlan értéke lakások esetén 100, házak esetén maximum 150 millió forint lehet, de a kínált hitel plafonja 50 millió forint. Ebből kiindulva arra is van pár példánk, hogy milyen lakások, vagy házak súrolják ezt a vételárat jelenleg.
Lakások 50 millió környékén:
- Miskolc, Dóczy József utca: 46 négyzetméteres lakás, 1 szoba (erkély 4,5 négyzetméter) – 49,9 millió forint
- Tiszaújváros, Tisza út: 64 négyzetméteres lakás, 2 szoba(erkély 17 négyzetméter) – 49,9 millió forint
Házak 50 millió közelében:
- Miskolc, Egri utca: 109 négyzetméteres ház, 2+1 fél szoba, 140 négyzetméteres telek – 49.9 millió forint
- Kazincbarcika, Kiserdősor: 90 négyzetméter, 3 szoba, 927 négyzetméteres telek – 47 millió forint
- Encs, Arany János út: 113 négyzetméter, 730 négyzetméteres telek – 41 millió forint
Az új lakáshitel részletei
- legfeljebb 50 millió forint hitel vehető fel
- 25 éves futamidőre, végig fix, 3 százalékos kamattal
- a szükséges önrész mértéke mindössze 10 százalék
- az igénylés feltétele pedig legalább két év társadalombiztosítási jogviszony
- idősebbek is igényelhetik
Az ingatlan értéke lakás esetén legfeljebb 100 millió, családi ház esetén legfeljebb 150 millió forint lehet, másfél millió forintos négyzetméterár-korlát mellett. A hitel igényléséhez már 10 százalékos önerő is elegendő. Számos ingatlanközvetítő oldalon már az 3 százalékos hitel kalkulátora is megtalálható, így láthatjuk mennyi önrészre van szükség pontosan és azt is, mennyire jön ki a havi törlesztőrészlet. Persze ez az összeg banktól függően is változhat.
