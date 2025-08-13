Mire elég Borsodban 50 millió? Érdemes körülnézni, döbbenetes árkülönbségeket találtunk!

Álomotthon megvásárlását teszi lehetővé a kormány azok számára, akik eddig még nem rendelkeztek saját ingatlannal. Legfeljebb 50 millió forint hitel vehető fel 25 éves futamidőre, végig fix, 3 százalékos kamattal. A kedvezményes lakáshitel Borsodban is sokakat ösztönöz arra, hogy belevágjanak a lakásvásárlásba, de a piaci árak igencsak széles skálán mozognak. Érdemes hát alaposan tájékozódni, mielőtt kiválasztjuk az áhított lakást vagy házat.

A kedvezményes lakáshitel Borsodban is sokaknak ad lehetőséget az ingatlanhoz jutásban Forrás: MW

Airizer Csabáné Andrea, a miskolci Belvárosi Ingatlan és Hitel Centrum tulajdonosa a boon.hu kérdésére már korábban azt jósolta, hogy ez a kedvezményes lakáshitel valószínűleg az ingatlanárak emelkedését fogja generálni Borsodban is. Ahogy közeledünk a hitel igényelhetőségének időpontjához, a szeptember elsejéhez, extrémnek mondható kereslet indult az ingatlanokért, ami természetszerűen magával hozta az árak emelkedését. De nem mindenhol egyformán.

Borsodban több százezer forint is lehet a különbség a négyzetméterárakban

Nem mindegy persze, hogy lakásra, vagy házra vágyunk és az sem mellékes kérdés, hogy ragaszkodunk-e a nagyvárosi élet lüktetéséhez, vagy épp ellenkezőleg, a csendre, madárcsicsergésre, minél kevesebb szomszédra és legfőképpen nyugalomra vágyunk.