Kedden sem maradunk reggeli káosz nélkül

Közlekedési információk a kedd reggeli órákban, a következő helyszíneken közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak:

· Alföldi u. 30. · Árpád u. 55. · Bacsinszky A. u. 43. · Bacsinszky A. u. 83. · Balaton u. - Takta u. kereszteződés · Balaton u. 14-16. · Bartók Béla u. 39. · Bartók Béla tér - Hunyadi u. kereszteződés · Barcsay Á. u. 8. · Barátság tér 8-10. · Berekalja 1. · Besenyői út - Tömösi u. kereszteződés · Bezerédi u. 2. · Bencések u. 81. · Csáby L. u. 1 · Csermák A. u. 49. · Csermőkei 16. · Csemete u. - Bródy S. u. kereszteződés · Csokonai u. 32. · Csokonai utca 98-100. · Endresz Gy. u. 10. · Endresz Gy. u. 31. · Egressy G. u. 25. · Erdősor 3. · Erkel F. u. 35. · Fazola u. garázs sor · Finkey u. 2. · Görögszőlő 24/A · Görögszőlő 28. · Fonoda-Csokonai sarok · Forgács A. u. 20. · Fogarasi – Koboz sarok · Hegyalja u. 207. · Hóvirág u.-Baráthegyalja u. sarok · Isaszeg u. 7/A · Jegenyés u. 21. · József u. 27. · Kapitány 19. · Kapitány kürt · Kiss József u. 61. · Kolozsvári u. 13. · Kolozsvári utca · Kont u. – Kinizsi u. kereszteződés · Kőporos u. 74. · Latabár E. u. 13. · Lehár Ferenc u. 27. · Lonovics u. 5. · Illyés Gy. u. 24. · Maros utca 41. · Maros u. 28. · Mária u. 11. · Mura 8. · Nagy Lajos király u. 3. · Nádas u. 31. · Nándorfehérvári u. 14. · Pattantyús u. 1. · Puskin u. 42-44. · Réz u. 14. · Szarkahegy u. 38. · Szántó K. J. u. 69. · Selyemrét u. 20. · Szentistványi u. 16. · Szent István u. 15. · Szendrei u. 2. · Tömösi u. 7. · Tapoly u. 8. · Telepy Gy. u. 13. · Tetemvár felső sor 219. · Tízeshonvéd u. 20. · Tópart u. 24. · Tulipán u. 12. · Vécsey K. u. 13. · Vizirózsa 6. · Vörösmarty u. 17.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szeptember 15-ig a vízelvezető keresztrácsok karbantartási munkálatait végzi a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a vasúti felüljáró alatti útszakaszon. A munkálatok ideje alatt a Bajcsy-Zsilinszky utca Tiszai pályaudvar felé vezető forgalmi sávja lezárásra kerül, a gépjárműforgalmat ideiglenesen a villamospályára terelik.

Kérjük a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkavégzés helyszínét, tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat, és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben részt vevők biztonságára.