Kedden sem maradunk reggeli káosz nélkül
Kedd reggel Miskolcon ismét minden adott egy igazi városi kalandtúrához.
Sok helyen dolgoznak ma Miskolc utcáin a jobb utakért (A kép illusztráció)
Forrás: Facebook/Hollósy András
Közlekedési információk a kedd reggeli órákban, a következő helyszíneken közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak:
· Alföldi u. 30.
· Árpád u. 55.
· Bacsinszky A. u. 43.
· Bacsinszky A. u. 83.
· Balaton u. - Takta u. kereszteződés
· Balaton u. 14-16.
· Bartók Béla u. 39.
· Bartók Béla tér - Hunyadi u. kereszteződés
· Barcsay Á. u. 8.
· Barátság tér 8-10.
· Berekalja 1.
· Besenyői út - Tömösi u. kereszteződés
· Bezerédi u. 2.
· Bencések u. 81.
· Csáby L. u. 1
· Csermák A. u. 49.
· Csermőkei 16.
· Csemete u. - Bródy S. u. kereszteződés
· Csokonai u. 32.
· Csokonai utca 98-100.
· Endresz Gy. u. 10.
· Endresz Gy. u. 31.
· Egressy G. u. 25.
· Erdősor 3.
· Erkel F. u. 35.
· Fazola u. garázs sor
· Finkey u. 2.
· Görögszőlő 24/A
· Görögszőlő 28.
· Fonoda-Csokonai sarok
· Forgács A. u. 20.
· Fogarasi – Koboz sarok
· Hegyalja u. 207.
· Hóvirág u.-Baráthegyalja u. sarok
· Isaszeg u. 7/A
· Jegenyés u. 21.
· József u. 27.
· Kapitány 19.
· Kapitány kürt
· Kiss József u. 61.
· Kolozsvári u. 13.
· Kolozsvári utca
· Kont u. – Kinizsi u. kereszteződés
· Kőporos u. 74.
· Latabár E. u. 13.
· Lehár Ferenc u. 27.
· Lonovics u. 5.
· Illyés Gy. u. 24.
· Maros utca 41.
· Maros u. 28.
· Mária u. 11.
· Mura 8.
· Nagy Lajos király u. 3.
· Nádas u. 31.
· Nándorfehérvári u. 14.
· Pattantyús u. 1.
· Puskin u. 42-44.
· Réz u. 14.
· Szarkahegy u. 38.
· Szántó K. J. u. 69.
· Selyemrét u. 20.
· Szentistványi u. 16.
· Szent István u. 15.
· Szendrei u. 2.
· Tömösi u. 7.
· Tapoly u. 8.
· Telepy Gy. u. 13.
· Tetemvár felső sor 219.
· Tízeshonvéd u. 20.
· Tópart u. 24.
· Tulipán u. 12.
· Vécsey K. u. 13.
· Vizirózsa 6.
· Vörösmarty u. 17.
A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szeptember 15-ig a vízelvezető keresztrácsok karbantartási munkálatait végzi a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a vasúti felüljáró alatti útszakaszon. A munkálatok ideje alatt a Bajcsy-Zsilinszky utca Tiszai pályaudvar felé vezető forgalmi sávja lezárásra kerül, a gépjárműforgalmat ideiglenesen a villamospályára terelik.
Kérjük a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkavégzés helyszínét, tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat, és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben részt vevők biztonságára.
Közúti közlekedési balesetről nincs információnk, balesetmentes közlekedést kíván a boon.hu!
