augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

18°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hinné?

1 órája

Ezt a manővert jobb ha mindenki kihagyja az utakon

Címkék#kazincbarcikai manőver#kert#szabály#Kazincbarcikán#sofőr

Hatalmas buli lesz a hétvégén Szerencsen. A kazincbarcikai manővert pedig jobb ha senki sem ismétli meg.

Boon.hu
Ezt a manővert jobb ha mindenki kihagyja az utakon

A sofőrök időnként manőverezéshez folyamodnak

Forrás: MW

A kazincbarcikai  manővert kamera is rögzítette. A lovaskocsi vezetője minden szabályt felrúgva bevágott egy autó elé az úton Kazincbarcikán – a manővert egy térfigyelő kamera rögzítette.

kazincbarcikai
Egy kazincbarcikai sofőr manőverezett
Forrás: MW

.A hajtó több szabályt is megszegett: nem jelzett irányváltáskor, nem adott elsőbbséget, utasait veszélyeztette, ráadásul állva szállított valakit a kocsin

A kazincbarcikai manőver a nyílt utcán, megdöbbentő 

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei I. osztály második fordulójában múlt szombaton az Emődi ÁIDSE 4–0-ra győzött a Tbábolna Termálfürdő Mezőcsát ellen. A mérkőzés hőse egyértelműen Eperjesi Gábor volt, mivel mind a négy gólt ő szerezte, ezzel nemcsak csapata győzelmét biztosította, hanem a góllövőlista élére is felugrott.

Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál a legnagyobb hazai sztárok mellett idén egy külföldi fellépőt is bevet a sikerért. A régió legnagyobb zenei fesztiválján augusztus 22-24-e között óriási színpadok, interaktív kivetítők, és az ország legismertebb előadói várják minden este a fesztiválra kilátogatókat.

Egyesek bizony nem gondozzák megfelelően a kertet, telket és van, hogy a gaztól már egy kanyar is nehezen belátható. Sok kerttulajdonos ismeri a helyzetet. Te gondosan nyírod a füvet, rendezed a bokrokat, de a szomszéd kertben dzsungel nő. Az elhanyagolt telek nemcsak csúnya látvány, hanem kellemetlenségeket is okozhat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu