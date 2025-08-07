3 órája
Folyamatos tájékoztatással segítették a lakosság nyugalmát a borsodi településen
Jó híreket kaptak a helyiek. Ezt az utcát egy éve kezdték el felújítani Kazincbarcika szívében, most kiderült, meddig még.
A műszaki átadás-átvétellel befejeződtek a Gyöngyvirág utca közmű- és útfelújításai Kazincbarcikán. Ugyanezek a kivitelezési munkálatok a Tulipán utcán augusztus 31-éig tartanak még. A beruházás Kazincbarcika Város Önkormányzatának saját forrásaiból valósul meg, azon belül is a víziközmű-rendszerhez kapcsolódó elkülönített keretből.
Kazincbarcika fontos korábbi hibákat korrigált
Már elkészült a Gyöngyvirág utca víziközművének és útjának felújítása, míg a Tulipán utca kivitelezése várhatóan augusztus végéig tart. Ez utóbbi utca felújítása már 2024-ben megkezdődött, ezzel Kazincbarcika újabb két utcája nyer modern és biztonságos közlekedési infrastruktúrát. A projekt keretében számos, korábban jelentkező hibát sikerült elhárítani, ami indokolttá tette az út teljes körű felújítását is – olvasható a Kolorline oldalán.
,,Magunkhoz mérten kell nézni a teljesítményünket, ez alapján előreléptünk"
„A kivitelezés alatt folyamatos tájékoztatás zajlott, ezzel is segítve a lakosság nyugalmát. Az aszfaltozás után a forgalom és az eredeti egyirányú rend teljes egészében helyreállt mindkét utcában” – közölte dr. Juhász Hajnalka, a Polgármesteri Hivatal Beruházási és Üzemeltetési Osztályának vezetője a Kolorline kérdésére.
A lakossági bejelentések is számítanak
A városvezetés kiemelten figyeli azokat az utcákat, ahol rendszeres hiba – például csőtörés – fordul elő. Hogy mi történik akkor, amikor a hibaelhárítások darabszáma elér egy küszöböt, azt ide kattintva megtudhatják.
