Folyamatos tájékoztatással segítették a lakosság nyugalmát a borsodi településen

A műszaki átadás-átvétellel befejeződtek a Gyöngyvirág utca közmű- és útfelújításai Kazincbarcikán. Ugyanezek a kivitelezési munkálatok a Tulipán utcán augusztus 31-éig tartanak még. A beruházás Kazincbarcika Város Önkormányzatának saját forrásaiból valósul meg, azon belül is a víziközmű-rendszerhez kapcsolódó elkülönített keretből.

Régóta esedékes volt a felújítás Kazincbarcika több útszakaszán Forrás: Kolorline

Kazincbarcika fontos korábbi hibákat korrigált

Már elkészült a Gyöngyvirág utca víziközművének és útjának felújítása, míg a Tulipán utca kivitelezése várhatóan augusztus végéig tart. Ez utóbbi utca felújítása már 2024-ben megkezdődött, ezzel Kazincbarcika újabb két utcája nyer modern és biztonságos közlekedési infrastruktúrát. A projekt keretében számos, korábban jelentkező hibát sikerült elhárítani, ami indokolttá tette az út teljes körű felújítását is – olvasható a Kolorline oldalán.