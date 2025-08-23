augusztus 23., szombat

Sikeres kezdeményezés

2 órája

Az egész országból várja a jelentkezőket Kazincbarcika – éles bevetésen is próbára teheti magát bárki!

Címkék#Kazincbarcika#gyakorlati képzés#egyetemisták#Miskolci Egyetem

A kezdeményezés célja a hallgatók fejlődése és a munkaerő-utánpótlás biztosítása. Kazincbarcika több helyszínen is lehetőséget ad a gyakorlásra.

Boon.hu

Több helyi önkormányzati intézményben biztosít gyakorlati helyet a felsőoktatásban tanulók számára Kazincbarcika – tájékoztat a Kolorline. A hallgatók kipróbálhatják magukat élesben, közben a Polgármesteri Hivatal HR-osztálya képet kap arról, hogy mennyire illeszkednek ők a szervezethez, és erről visszajelzést is adnak az egyetemistáknak.

Kazincbarcika gyakornoki programján három fiatal lány laptopjuk előtt ülve
Az egész országból várja a jelentkezőket Kazincbarcika Forrás: Kolorline

Jelenleg is több felsőoktatásban tanuló tölti szakmai gyakorlatát Kazincbarcika Város Önkormányzatának több intézményében és cégénél:

  • a Barcika Centrum Kft.-nél,
  • a Barcika Art Nonprofit Kft.-nél,
  • a Barcika Szolg Kft.-nél, illetve
  • a Kazincbarcikai Összevont Óvodáknál.

Kazincbarcika irányt mutat országosan is

Gyakorlati lehetőséget kaptak HR-, mérnökinformatikus-, kommunikáció- és médiatudomány, közösségszervező-, rendezvényszervező- és a közgazdászhallgatók, illetve gépész, műszaki és élelmiszeripari szakterületen tanuló vagy pedagógusképzésben résztvevő diákok.

Kazincbarcika gyakorlati programja minden hazai egyetem felé nyitott

Bár 2025-ben több felsőoktatási intézményből is érkeztek szakmai gyakorlatra hallgatók például a Miskolci Egyetemről, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemről és az Üzleti és Tudományos Alkalmazott Tudományok Egyeteméről, az önkormányzat fontosnak tartja kiemelni, hogy bármely hazai egyetemről szívesen fogad hallgatókat, szakterülettől függően.

További részleteket a Kolorline oldalán megjelent írásból tudhat meg.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

