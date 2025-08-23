Az egész országból várja a jelentkezőket Kazincbarcika – éles bevetésen is próbára teheti magát bárki!

Több helyi önkormányzati intézményben biztosít gyakorlati helyet a felsőoktatásban tanulók számára Kazincbarcika – tájékoztat a Kolorline. A hallgatók kipróbálhatják magukat élesben, közben a Polgármesteri Hivatal HR-osztálya képet kap arról, hogy mennyire illeszkednek ők a szervezethez, és erről visszajelzést is adnak az egyetemistáknak.

Az egész országból várja a jelentkezőket Kazincbarcika Forrás: Kolorline

Jelenleg is több felsőoktatásban tanuló tölti szakmai gyakorlatát Kazincbarcika Város Önkormányzatának több intézményében és cégénél: