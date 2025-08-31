Kávéházi Est az Animával

"Szeretettel várjuk önöket 2025. szeptember 6-án, 18.00 órától a Sárospataki Képtárba egy különleges kávéházi estre az Anima együttes közreműködésével. Jászter Beáta előadásában elevenedik meg Jókai Mór kalandos élete, melyet Krizsai Krisztina és Fedorcsák Katalin zenéje tesz teljessé. Bár Jókai születésének 200. évfordulóját ünnepeljük, ezen az estén olyan történeteket is hallhatnak, amelyek újat mondhatnak a jól ismert író alakjáról."