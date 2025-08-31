augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

23°
+31
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sárospatak

1 órája

Kávéházi Est az Animával

Címkék#vendég#zene#Sárospataki Képtár#Jókai Mór

Az Anima együttes és Jászter Beáta is az est vendége lesz.

Boon.hu
Kávéházi Est az Animával

Anima

"Szeretettel várjuk önöket 2025. szeptember 6-án, 18.00 órától a Sárospataki Képtárba egy különleges kávéházi estre az Anima együttes közreműködésével. Jászter Beáta előadásában elevenedik meg Jókai Mór kalandos élete, melyet Krizsai Krisztina és Fedorcsák Katalin zenéje tesz teljessé. Bár Jókai születésének 200. évfordulóját ünnepeljük, ezen az estén olyan történeteket is hallhatnak, amelyek újat mondhatnak a jól ismert író alakjáról."

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu