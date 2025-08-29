augusztus 29., péntek

Honvédség

1 órája

Katonai konvojok a 3-as főúton – Miskolcot is érintik

A Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár 2025. szeptember 1–5. között kutató-mentő gyakorlatot hajt végre. Katonai konvojok lepik el az utakat Miskolc térségében.

Boon.hu

A gyakorlat idején a térségben fokozott közúti és légijármű-forgalom, valamint megnövekedett hanghatások várhatók, ezért a lakosság türelmét és megértését kérik. A gyakorlat Gyöngyös – Pipishegyi repülőtér és a Mátra térségében (Gyöngyös, Pásztó, Mátraszentistván, Parádsasvár, Recsk, Sirok, Egerszólát, Mátrafüred) zajlik. Katonai konvojok haladnak át Miskolc térségében is.

katonai konvojokkal Miskolc környékén
Több helyszínen is találkozhatunk katonai konvojokkal Miskolc környékén.
Forrás:  Illusztráció/Napló-archív

Időpontok, amikor a megnövekedett zajterhelés várható:

  • szeptember 1. (hétfő): 10:00 – 17:00
  • szeptember 2. (kedd): 09:00 – 18:00
  • szeptember 3. (szerda): 14:00 – 23:00
  • szeptember 4. (csütörtök): 14:00 – 23:00
  • szeptember 5. (péntek): 10:00 – 18:00

Katonai konvojok – közúti forgalomkorlátozás is várható

Az alakulat járművei Miskolc irányába is közlekednek az alábbi időszakokban:

  • augusztus 31. (vasárnap): 06:00 – 10:00
  • szeptember 6. (szombat): 12:00 – 16:00

Az útvonal érinti a 3-as számú főutat (Gyöngyös–Miskolc között), így a közlekedők ezen a szakaszon is torlódásra számíthatnak.

A honvédség kiemelten hangsúlyozza, hogy a gyakorlat során minden jogszabályt betartanak, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lakosság nyugalmát a lehető legkisebb mértékben zavarják.

Kérik a miskolci lakosok türelmét és megértését.

Elképesztő felvétel: kiemelték a Balatonba zuhant vadászrepülőt

 

