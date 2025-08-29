1 órája
Katonai konvojok a 3-as főúton – Miskolcot is érintik
A Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár 2025. szeptember 1–5. között kutató-mentő gyakorlatot hajt végre. Katonai konvojok lepik el az utakat Miskolc térségében.
A gyakorlat idején a térségben fokozott közúti és légijármű-forgalom, valamint megnövekedett hanghatások várhatók, ezért a lakosság türelmét és megértését kérik. A gyakorlat Gyöngyös – Pipishegyi repülőtér és a Mátra térségében (Gyöngyös, Pásztó, Mátraszentistván, Parádsasvár, Recsk, Sirok, Egerszólát, Mátrafüred) zajlik. Katonai konvojok haladnak át Miskolc térségében is.
Időpontok, amikor a megnövekedett zajterhelés várható:
- szeptember 1. (hétfő): 10:00 – 17:00
- szeptember 2. (kedd): 09:00 – 18:00
- szeptember 3. (szerda): 14:00 – 23:00
- szeptember 4. (csütörtök): 14:00 – 23:00
- szeptember 5. (péntek): 10:00 – 18:00
Katonai konvojok – közúti forgalomkorlátozás is várható
Az alakulat járművei Miskolc irányába is közlekednek az alábbi időszakokban:
- augusztus 31. (vasárnap): 06:00 – 10:00
- szeptember 6. (szombat): 12:00 – 16:00
Az útvonal érinti a 3-as számú főutat (Gyöngyös–Miskolc között), így a közlekedők ezen a szakaszon is torlódásra számíthatnak.
A honvédség kiemelten hangsúlyozza, hogy a gyakorlat során minden jogszabályt betartanak, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lakosság nyugalmát a lehető legkisebb mértékben zavarják.
Kérik a miskolci lakosok türelmét és megértését.
