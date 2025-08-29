Katonai konvojok a 3-as főúton – Miskolcot is érintik

A gyakorlat idején a térségben fokozott közúti és légijármű-forgalom, valamint megnövekedett hanghatások várhatók, ezért a lakosság türelmét és megértését kérik. A gyakorlat Gyöngyös – Pipishegyi repülőtér és a Mátra térségében (Gyöngyös, Pásztó, Mátraszentistván, Parádsasvár, Recsk, Sirok, Egerszólát, Mátrafüred) zajlik. Katonai konvojok haladnak át Miskolc térségében is.

Több helyszínen is találkozhatunk katonai konvojokkal Miskolc környékén.

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

Időpontok, amikor a megnövekedett zajterhelés várható:

szeptember 1. (hétfő): 10:00 – 17:00

szeptember 2. (kedd): 09:00 – 18:00

szeptember 3. (szerda): 14:00 – 23:00

szeptember 4. (csütörtök): 14:00 – 23:00

szeptember 5. (péntek): 10:00 – 18:00

Katonai konvojok – közúti forgalomkorlátozás is várható

Az alakulat járművei Miskolc irányába is közlekednek az alábbi időszakokban:

augusztus 31. (vasárnap): 06:00 – 10:00

szeptember 6. (szombat): 12:00 – 16:00

Az útvonal érinti a 3-as számú főutat (Gyöngyös–Miskolc között), így a közlekedők ezen a szakaszon is torlódásra számíthatnak.

A honvédség kiemelten hangsúlyozza, hogy a gyakorlat során minden jogszabályt betartanak, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lakosság nyugalmát a lehető legkisebb mértékben zavarják.

Kérik a miskolci lakosok türelmét és megértését.

