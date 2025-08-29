Szívszorító
44 perce
Rengetegen kísérték utolsó útjára Kathi Bélát (fotók, videó)
Megható pillanatoknak lehettek tanúi mindazok, akik pénteken részt vettek Kathi Béla temetésén.
A 46 évesen, tragikus baleset következtében elhunyt testépítő legendát augusztus 29-én, a hajdúböszörményi temetőben kísérte utolsó útjára családja, barátai, sporttársai és tisztelői.
Kathi Béla nemcsak kiemelkedő sporteredményeivel, hanem példamutató életével is sokak számára vált követendő példává. Halála óta országszerte emlékhelyek alakultak, ahol rajongói leróhatták tiszteletüket.
Fotókkal és videóval a temetésről a haon.hu oldalán olvashatnak bővebben.
