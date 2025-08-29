augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

34°
+33
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szívszorító

44 perce

Rengetegen kísérték utolsó útjára Kathi Bélát (fotók, videó)

Címkék#család#Kathi Béla#hajdúböszörményi

Megható pillanatoknak lehettek tanúi mindazok, akik pénteken részt vettek Kathi Béla temetésén.

A 46 évesen, tragikus baleset következtében elhunyt testépítő legendát augusztus 29-én, a hajdúböszörményi temetőben kísérte utolsó útjára családja, barátai, sporttársai és tisztelői.

Kathi Béla temetése
Kathi Béla temetése Hajdúböszörményben: rengetegen vesznek búcsút a legendától
Forrás: Vida Márton Péter

Kathi Béla nemcsak kiemelkedő sporteredményeivel, hanem példamutató életével is sokak számára vált követendő példává. Halála óta országszerte emlékhelyek alakultak, ahol rajongói leróhatták tiszteletüket.

Fotókkal és videóval a temetésről a haon.hu oldalán olvashatnak bővebben.

Kathi Béláról sok hírt talál a boon.hu oldalán:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu