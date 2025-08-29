Rengetegen kísérték utolsó útjára Kathi Bélát (fotók, videó)

A 46 évesen, tragikus baleset következtében elhunyt testépítő legendát augusztus 29-én, a hajdúböszörményi temetőben kísérte utolsó útjára családja, barátai, sporttársai és tisztelői.

Kathi Béla temetése Hajdúböszörményben: rengetegen vesznek búcsút a legendától

Forrás: Vida Márton Péter

Kathi Béla nemcsak kiemelkedő sporteredményeivel, hanem példamutató életével is sokak számára vált követendő példává. Halála óta országszerte emlékhelyek alakultak, ahol rajongói leróhatták tiszteletüket.

