A strandokon is felbukkan Jókai Mór

Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából az idei évet Jókai Mór Emlékévvé nyilvánította a Magyar Országgyűlés.

Jókai Mór szobra Balatonfüreden

Fotó: MTI / Forrás: Vasvári Tamás

A Kulturális és Innovációs Minisztérium egész éves programsorozattal tiszteleg az író emléke előtt.

Jókai Mór alakját idézik meg a programok

A Jókai200 programsorozatban színházi bemutatók, kiállítások, rendhagyó irodalomóra-sorozat, televíziós vetélkedő, de hamarosan megjelenő applikáció, könyvsorozat, hangjáték és hangoskönyv-sorozat is megidézi az író alakját.

Minden vármegyében felbukkan

A legforróbb júliusi és augusztusi napokon pedig az ország minden vármegyéjében felbukkannak majd a strandokon az emlékév arculatát megjelenítő játékok és kedves nyereménytárgyak. A Jókai Mór arcképét viselő strandtáskákért, labdákért, legyezőkért, frizbikért és képeslapokért a strandolóknak egyszerű, szórakoztató feladatokat kell teljesíteniük.

Jókai200 nyereményjátékkal várják a látogatókat

A következő strandokon várható Jókai200 nyereményjáték: