Programsorozat

30 perce

A strandokon is felbukkan Jókai Mór

Címkék#Jókai200#emlékév#Jókai Mór

Hamarosan egy legendás íróval találkozhatunk a strandokon. Jókai Mór alakját megidéző játékokkal és kvízzel is bekapcsolódnak a vármegyei strandok a Kulturális és Innovációs Minisztérium által indított Jókai200 programsorozatba.

Boon.hu
A strandokon is felbukkan Jókai Mór

Jókai Mór hamarosan a bogácsi strandon is felbukkanhat

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából az idei évet Jókai Mór Emlékévvé nyilvánította a Magyar Országgyűlés.

Jókai Mór bukkan fel a magyar strandokon
Jókai Mór szobra Balatonfüreden
Fotó: MTI / Forrás: Vasvári Tamás

A Kulturális és Innovációs Minisztérium egész éves programsorozattal tiszteleg az író emléke előtt.

Jókai Mór alakját idézik meg a programok

A Jókai200 programsorozatban színházi bemutatók, kiállítások, rendhagyó irodalomóra-sorozat, televíziós vetélkedő, de hamarosan megjelenő applikáció, könyvsorozat, hangjáték és hangoskönyv-sorozat is megidézi az író alakját.

Minden vármegyében felbukkan

A legforróbb júliusi és augusztusi napokon pedig az ország minden vármegyéjében felbukkannak majd a strandokon az emlékév arculatát megjelenítő játékok és kedves nyereménytárgyak. A Jókai Mór arcképét viselő strandtáskákért, labdákért, legyezőkért, frizbikért és képeslapokért a strandolóknak egyszerű, szórakoztató feladatokat kell teljesíteniük.

Jókai200 nyereményjátékkal várják a látogatókat

A következő strandokon várható Jókai200 nyereményjáték:

  • augusztus 12. kedd 10.00-15.00 - Mezőcsáti Termálfürdő (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.)
  • augusztus 14. csütörtök 10.00-15.00 - Bogácsi Gyógy -és Strandfürdő (3412 Bogács, Dózsa György utca 16.)
  • augusztus 19. kedd 10.00-15.00 - Tiszaújvárosi Gyógy -és Strandfürdő (3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.)
    A szervezők célja az emlékévvel újból - és kicsit más szemszögből - ráirányítani a figyelmet Jókai Mórra és munkásságára, amely napjaink fiataljai számára is fontos és releváns üzeneteket közvetít.

 

