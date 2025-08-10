30 perce
A strandokon is felbukkan Jókai Mór
Hamarosan egy legendás íróval találkozhatunk a strandokon. Jókai Mór alakját megidéző játékokkal és kvízzel is bekapcsolódnak a vármegyei strandok a Kulturális és Innovációs Minisztérium által indított Jókai200 programsorozatba.
Jókai Mór hamarosan a bogácsi strandon is felbukkanhat
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából az idei évet Jókai Mór Emlékévvé nyilvánította a Magyar Országgyűlés.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium egész éves programsorozattal tiszteleg az író emléke előtt.
Jókai Mór alakját idézik meg a programok
A Jókai200 programsorozatban színházi bemutatók, kiállítások, rendhagyó irodalomóra-sorozat, televíziós vetélkedő, de hamarosan megjelenő applikáció, könyvsorozat, hangjáték és hangoskönyv-sorozat is megidézi az író alakját.
Minden vármegyében felbukkan
A legforróbb júliusi és augusztusi napokon pedig az ország minden vármegyéjében felbukkannak majd a strandokon az emlékév arculatát megjelenítő játékok és kedves nyereménytárgyak. A Jókai Mór arcképét viselő strandtáskákért, labdákért, legyezőkért, frizbikért és képeslapokért a strandolóknak egyszerű, szórakoztató feladatokat kell teljesíteniük.
Jókai200 nyereményjátékkal várják a látogatókat
A következő strandokon várható Jókai200 nyereményjáték:
- augusztus 12. kedd 10.00-15.00 - Mezőcsáti Termálfürdő (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.)
- augusztus 14. csütörtök 10.00-15.00 - Bogácsi Gyógy -és Strandfürdő (3412 Bogács, Dózsa György utca 16.)
- augusztus 19. kedd 10.00-15.00 - Tiszaújvárosi Gyógy -és Strandfürdő (3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.)
A szervezők célja az emlékévvel újból - és kicsit más szemszögből - ráirányítani a figyelmet Jókai Mórra és munkásságára, amely napjaink fiataljai számára is fontos és releváns üzeneteket közvetít.
