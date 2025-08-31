Közlekedés
1 órája
Vasárnap nem mindenki tud majd jegyet venni: fontos leállás jön az applikációban
A K&H jelezte, hogy vasárnap délig az applikációban átmeneti kiesések fordulhatnak elő.
Leáll az applikáció
Fotó: A kép illusztráció
A K&H tájékoztatása szerint karbantartás miatt augusztus 30-án, szombaton 23:00-tól 31-én, vasárnap délig a K&H applikációban átmeneti kiesések fordulhatnak elő, a közlekedési mobiljegy nem lesz elérhető. A MÁV és MÁV+ applikációkban, a jegy.mav.hu oldalon, a vonatokon, a jegykiadó automatáknál és a pénztáraknál a bankkártyás fizetés elérhető marad - olvasható a Máv facebook oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Csalás
2025.08.27. 06:00
Megdöbbentő, mire utalnak ezek a rejtett jelek a használt autón – ha bármelyiket meglátod, hátraarc a kereskedésből!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre