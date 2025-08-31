augusztus 31., vasárnap

Vasárnap nem mindenki tud majd jegyet venni: fontos leállás jön az applikációban

A K&H jelezte, hogy vasárnap délig az applikációban átmeneti kiesések fordulhatnak elő.

Vasárnap nem mindenki tud majd jegyet venni: fontos leállás jön az applikációban

Leáll az applikáció

Fotó: A kép illusztráció

A K&H tájékoztatása szerint karbantartás miatt augusztus 30-án, szombaton 23:00-tól 31-én, vasárnap délig a K&H applikációban átmeneti kiesések fordulhatnak elő, a közlekedési mobiljegy nem lesz elérhető. A MÁV és MÁV+ applikációkban, a jegy.mav.hu oldalon, a vonatokon, a jegykiadó automatáknál és a pénztáraknál a bankkártyás fizetés elérhető marad - olvasható a Máv facebook oldalán.

