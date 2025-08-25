Ennyi a fertőzött? Változás a borsodi járványügyi adatokban!

Az elmúlt hetekben a hepatitis A Ongán okozott nagy riadalmat. Hirtelen több fertőzöttet azonosítottak. A 31. heti adatok alapján Borsodban 11 embernél mutatták ki a hepatitis A vírusát. Ez különösen éles változás volt a 30. héthez képest, amikor egyetlen ilyen eset sem volt. Ongán emiatt a város vezetése lemondta a régóta várt városnapi rendezvényt, szem előtt tartva a lakosság egészségét és azt, hogy ne terjedjen a járvány. A skarlát ugyan nem terjedt robbanásszerűen, de a 29. heti 1 eset után két hete már 4-4 beteget regisztráltak.

A hepatitis A alattomos betegség. Talán elmúlik a járványveszély Borsodban

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Elmúlt a járványveszély?

A 33. heti adatok azt mutatják, hogy a figyelem nem volt hiábavaló. Országos szinten a héten 35 hepatitis A és 6 skarlátos esetet regisztráltak.

Borsodban a hepatitis A-ból 6, skarlátból 1 beteget jelentettek.

Ez jelentős csökkenést mutat a korábbi adatokhoz képest. A közösségi rendezvények elhalasztása, a fokozott higiéniai figyelem és a helyi lakosság fegyelmezettsége egyaránt szerepet játszhatott abban, hogy a fertőzés terjedése lassult.