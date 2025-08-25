augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

20°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mutatjuk

3 órája

Ennyi a fertőzött? Változás a borsodi járványügyi adatokban!

Címkék#skarlát#hepatitis#járványveszély#járvány

Az elmúlt hetekben nem jó híreket kaptunk Borsodban. Ritkának számító fertőző betegségek bukkantak fel. A hepatitis A és a skarlát is jelen van a vármegyében, hoztuk a friss járványügyi adatokat.

Boon.hu
Ennyi a fertőzött? Változás a borsodi járványügyi adatokban!

A higiénia alapvető fontosságú a járvány elleni védekezésben

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Az elmúlt hetekben a hepatitis A Ongán okozott nagy riadalmat. Hirtelen több fertőzöttet azonosítottak. A 31. heti adatok alapján Borsodban 11 embernél mutatták ki a hepatitis A vírusát. Ez különösen éles változás volt a 30. héthez képest, amikor egyetlen ilyen eset sem volt. Ongán emiatt a város vezetése lemondta a régóta várt városnapi rendezvényt, szem előtt tartva a lakosság egészségét és azt, hogy ne terjedjen a járvány. A skarlát ugyan nem terjedt robbanásszerűen, de a 29. heti 1 eset után két hete már 4-4 beteget regisztráltak.

Járványveszély van még Borsodban?
A hepatitis A alattomos betegség. Talán elmúlik a járványveszély Borsodban
Forrás:  Shutterstock/illusztráció

Elmúlt a járványveszély?

A 33. heti adatok azt mutatják, hogy a figyelem nem volt hiábavaló. Országos szinten a héten 35 hepatitis A és 6 skarlátos esetet regisztráltak. 

Borsodban a hepatitis A-ból 6, skarlátból 1 beteget jelentettek. 

Ez jelentős csökkenést mutat a korábbi adatokhoz képest. A közösségi rendezvények elhalasztása, a fokozott higiéniai figyelem és a helyi lakosság fegyelmezettsége egyaránt szerepet játszhatott abban, hogy a fertőzés terjedése lassult.

A hepatitis A alattomos betegség. Először enyhébb tünetekkel jelentkezhet, majd a sárgaság figyelmeztet arra, hogy komolyabb vírusról van szó. A skarlát pedig hirtelen, magas lázzal és torokfájással kezdődik, és gyorsan megjelenhetnek a kiütések is. Mindkét betegség terjedése megfékezhető időben történő orvosi vizsgálattal, valamint a higiéniai szabályok szigorú betartásával.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Kulcsfontosságú a higiénia

A rendszeres kézmosás, a zöldségek, gyümölcsök alapos mosása fogyasztás előtt és az, hogy betegen senki ne menjen közösségbe, kulcsfontosságú. A járványügyi adatok változása nem jelenti azt, hogy a veszély teljesen elmúlt volna, de azt mutatja, hogy az elővigyázatosság képes hatással lenni a fertőzések alakulására. Egy hét múlva berobban az iskolakezdés, remélhetőleg ez sem befolyásolja majd negatívan a járványügyi adatok alakulását.

A régió további híreiért olvassa a boon.hu további cikkeit!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu