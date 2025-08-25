3 órája
Ennyi a fertőzött? Változás a borsodi járványügyi adatokban!
Az elmúlt hetekben nem jó híreket kaptunk Borsodban. Ritkának számító fertőző betegségek bukkantak fel. A hepatitis A és a skarlát is jelen van a vármegyében, hoztuk a friss járványügyi adatokat.
A higiénia alapvető fontosságú a járvány elleni védekezésben
Forrás: Shutterstock/illusztráció
Az elmúlt hetekben a hepatitis A Ongán okozott nagy riadalmat. Hirtelen több fertőzöttet azonosítottak. A 31. heti adatok alapján Borsodban 11 embernél mutatták ki a hepatitis A vírusát. Ez különösen éles változás volt a 30. héthez képest, amikor egyetlen ilyen eset sem volt. Ongán emiatt a város vezetése lemondta a régóta várt városnapi rendezvényt, szem előtt tartva a lakosság egészségét és azt, hogy ne terjedjen a járvány. A skarlát ugyan nem terjedt robbanásszerűen, de a 29. heti 1 eset után két hete már 4-4 beteget regisztráltak.
Elmúlt a járványveszély?
A 33. heti adatok azt mutatják, hogy a figyelem nem volt hiábavaló. Országos szinten a héten 35 hepatitis A és 6 skarlátos esetet regisztráltak.
Borsodban a hepatitis A-ból 6, skarlátból 1 beteget jelentettek.
Ez jelentős csökkenést mutat a korábbi adatokhoz képest. A közösségi rendezvények elhalasztása, a fokozott higiéniai figyelem és a helyi lakosság fegyelmezettsége egyaránt szerepet játszhatott abban, hogy a fertőzés terjedése lassult.
Ritka, vírusos megbetegedés bukkant fel Borsodban, azonnal forduljon orvoshoz, ha ilyen tüneteket tapasztal!
A hepatitis A alattomos betegség. Először enyhébb tünetekkel jelentkezhet, majd a sárgaság figyelmeztet arra, hogy komolyabb vírusról van szó. A skarlát pedig hirtelen, magas lázzal és torokfájással kezdődik, és gyorsan megjelenhetnek a kiütések is. Mindkét betegség terjedése megfékezhető időben történő orvosi vizsgálattal, valamint a higiéniai szabályok szigorú betartásával.
Kulcsfontosságú a higiénia
A rendszeres kézmosás, a zöldségek, gyümölcsök alapos mosása fogyasztás előtt és az, hogy betegen senki ne menjen közösségbe, kulcsfontosságú. A járványügyi adatok változása nem jelenti azt, hogy a veszély teljesen elmúlt volna, de azt mutatja, hogy az elővigyázatosság képes hatással lenni a fertőzések alakulására. Egy hét múlva berobban az iskolakezdés, remélhetőleg ez sem befolyásolja majd negatívan a járványügyi adatok alakulását.
