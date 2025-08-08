Ahogyan arról a boon.hu is beszámolt, Ongán felütötte a fejét a Hepatitis A-fertőzés. Ez a közösségi rendezvényekre is hatással van. A városnapot hat év kihagyás után rendezték volna meg újra augusztus 20-án, a rendezvény azonban a járvány megelőzése érdekében elmarad. A hivatalos közleményt a település polgármestere, Dr. Trizsi Zalán adta ki, kiemelve, hogy a lakosság egészsége minden más szempontnál fontosabb.

Járványveszély miatt elmarad az augusztus 20-ai ünnepség. Erről adott ki közleményt Dr. Trizsi Zalán polgármester

Forrás: Facebook/Onga Község

Járvány ugyan nincs, de a megelőzés most kiemelten fontos

A közlemény hangsúlyozza, hogy jelenleg nem beszélhetünk kialakult járványhelyzetről, de a fertőzés terjedése indokolttá tette az elővigyázatosságot. Az eseményt egészségügyi szakértők javaslatára mondták le, mivel egy nagyszabású rendezvény növelné a fertőzés kockázatát.