augusztus 8., péntek

László névnap

31°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hepatitis A

3 órája

Járványveszély miatt elmarad az augusztus 20-ai ünnepség

Címkék#elmarad#járványveszély#Onga

Elmarad az augusztus 20-ra tervezett városnapi rendezvény egy borsodi kisvárosban. Az önkormányzat a hepatitis A-fertőzés megjelenése miatt járványveszélyre hivatkozva mondta le az eseményt. A döntést egészségügyi szakemberekkel történt egyeztetés után hozták meg.

Boon.hu
Járványveszély miatt elmarad az augusztus 20-ai ünnepség

A fotó a májusi ongai termelői vásáron készült, mostanában nem lesz hasonló esemény a városban

Forrás: Facebook/Ongai Termelői Vásár

Ahogyan arról a boon.hu is beszámolt, Ongán felütötte a fejét a Hepatitis A-fertőzés. Ez a közösségi rendezvényekre is hatással van. A városnapot hat év kihagyás után rendezték volna meg újra augusztus 20-án, a rendezvény azonban a járvány megelőzése érdekében elmarad. A hivatalos közleményt a település polgármestere, Dr. Trizsi Zalán adta ki, kiemelve, hogy a lakosság egészsége minden más szempontnál fontosabb.

Járványveszély van Ongán
Járványveszély miatt elmarad az augusztus 20-ai ünnepség. Erről adott ki közleményt Dr. Trizsi Zalán polgármester
Forrás: Facebook/Onga Község

Járvány ugyan nincs, de a megelőzés most kiemelten fontos

A közlemény hangsúlyozza, hogy jelenleg nem beszélhetünk kialakult járványhelyzetről, de a fertőzés terjedése indokolttá tette az elővigyázatosságot. Az eseményt egészségügyi szakértők javaslatára mondták le, mivel egy nagyszabású rendezvény növelné a fertőzés kockázatát.

Egyelőre nem lesznek nagyobb közösségi programok

Az önkormányzat úgy döntött, hogy a járványveszély elmúltáig nem tartanak más nagyobb közösségi eseményt sem. A cél az, hogy megelőzzék a fertőzés továbbterjedését, és védjék a lakosságot.

A járványt meg lehet előzni, de ennek feltétele, hogy mindenki figyeljen oda a higiénés szabályok betartására. Az önkormányzat is mindent megtesz, hogy javítson a helyzeten. Fertőtlenítjük a közkutakat és közkifolyókat. A polgármesteri hivatalban fertőtlenítő szereket helyeztünk ki. Amellett, hogy plakátokon is tájékoztatunk, tartjuk a kapcsolatot az intézményekkel, a boltokkal, a különböző szolgáltatókkal 

– nyilatkozta a polgármester a boon.hu-nak egy héttel ezelőtt. A helyközi járatok ózonos fertőtlenítése már akkor elkezdődött.

Felelősségteljes magatartásra kérik a lakosságot

Bár a helyzet nem ad okot pánikra, a megelőzés továbbra is kulcsfontosságú. A polgármester arra kéri a lakosokat, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a higiéniai szabályok betartására: a rendszeres kézmosás, a nyers ételek alapos tisztítása és az általános óvatosság segíthet a fertőzés elkerülésében.

Olvassa el további tartalmainkat is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu