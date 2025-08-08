3 órája
Járványveszély miatt elmarad az augusztus 20-ai ünnepség
Elmarad az augusztus 20-ra tervezett városnapi rendezvény egy borsodi kisvárosban. Az önkormányzat a hepatitis A-fertőzés megjelenése miatt járványveszélyre hivatkozva mondta le az eseményt. A döntést egészségügyi szakemberekkel történt egyeztetés után hozták meg.
A fotó a májusi ongai termelői vásáron készült, mostanában nem lesz hasonló esemény a városban
Forrás: Facebook/Ongai Termelői Vásár
Ahogyan arról a boon.hu is beszámolt, Ongán felütötte a fejét a Hepatitis A-fertőzés. Ez a közösségi rendezvényekre is hatással van. A városnapot hat év kihagyás után rendezték volna meg újra augusztus 20-án, a rendezvény azonban a járvány megelőzése érdekében elmarad. A hivatalos közleményt a település polgármestere, Dr. Trizsi Zalán adta ki, kiemelve, hogy a lakosság egészsége minden más szempontnál fontosabb.
Járvány ugyan nincs, de a megelőzés most kiemelten fontos
A közlemény hangsúlyozza, hogy jelenleg nem beszélhetünk kialakult járványhelyzetről, de a fertőzés terjedése indokolttá tette az elővigyázatosságot. Az eseményt egészségügyi szakértők javaslatára mondták le, mivel egy nagyszabású rendezvény növelné a fertőzés kockázatát.
A megelőzésre hívta fel a figyelmet a polgármester - ez most a helyzet Ongán
Egyelőre nem lesznek nagyobb közösségi programok
Az önkormányzat úgy döntött, hogy a járványveszély elmúltáig nem tartanak más nagyobb közösségi eseményt sem. A cél az, hogy megelőzzék a fertőzés továbbterjedését, és védjék a lakosságot.
A járványt meg lehet előzni, de ennek feltétele, hogy mindenki figyeljen oda a higiénés szabályok betartására. Az önkormányzat is mindent megtesz, hogy javítson a helyzeten. Fertőtlenítjük a közkutakat és közkifolyókat. A polgármesteri hivatalban fertőtlenítő szereket helyeztünk ki. Amellett, hogy plakátokon is tájékoztatunk, tartjuk a kapcsolatot az intézményekkel, a boltokkal, a különböző szolgáltatókkal
– nyilatkozta a polgármester a boon.hu-nak egy héttel ezelőtt. A helyközi járatok ózonos fertőtlenítése már akkor elkezdődött.
Felelősségteljes magatartásra kérik a lakosságot
Bár a helyzet nem ad okot pánikra, a megelőzés továbbra is kulcsfontosságú. A polgármester arra kéri a lakosokat, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a higiéniai szabályok betartására: a rendszeres kézmosás, a nyers ételek alapos tisztítása és az általános óvatosság segíthet a fertőzés elkerülésében.
