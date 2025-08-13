augusztus 13., szerda

Fertőzésveszély

10 perce

Ritka, vírusos megbetegedés bukkant fel Borsodban, azonnal forduljon orvoshoz, ha ilyen tüneteket tapasztal!

Címkék#járvány#orvos#óvintézkedés#Borsodban

Borsodban az elmúlt hetekben feltűnően megszaporodtak a ritkának számító fertőzések. Az egyik kisvárosban megjelent a hepatitis A, azaz a fertőző sárgaság, emellett felbukkant a skarlát is. Bár járványról egyelőre nincs szó, különösen fontos a megelőzés.

Boon.hu
Ritka, vírusos megbetegedés bukkant fel Borsodban, azonnal forduljon orvoshoz, ha ilyen tüneteket tapasztal!

Járványveszély van Borsodban?

Forrás: Shutterstock/illusztráció

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) minden héten közzéteszi a fertőző betegségek heti adatait. Eszerint a 31. héten Borsodban 11 embernél mutatták ki a hepatitis A-vírust. Ez különösen éles változás a 30. héthez képest, amikor egyetlen ilyen eset sem volt. A skarlát ugyan nem terjed robbanásszerűen, de a 29. heti 1 eset után két hete és múlt héten is már 4-4 beteget regisztráltak. Nyáron ritka, hogy ez a betegség ennyire jelen legyen, hiszen inkább a hidegebb hónapokban fordul elő, főként gyermekközösségekben. Félnünk kell a járványtól?

Járványveszély Borsodban?
A sárgaság mellett a skarlát is felütötte fejét Borsodban. Járványveszély még nincs, de fokozott elővigyázatosság ajánlott
Forrás:  Shutterstock/illusztráció

Mit kell tudni ezekről a fertőzésekről? Berobbanhat-e járvány?

A hepatitis A alattomosan kezdődik. A fáradtság, étvágytalanság, esetleg enyhe láz kisebb vírusra utalhat, de amikor néhány nap múlva a bőr és a szemfehérje besárgul, akkor tudhatjuk, hogy nem egy egyszerű vírussal van dolgunk. 

A kórokozó szennyezett élelmiszerrel, vízzel vagy fertőzött személyekkel való érintkezés útján terjed.

Bár legtöbbször magától gyógyul, a rossz közérzet és a gyógyulási idő hetekig elhúzódhat. Borsodban Ongán ütötte fel a fejét, és bár járványról nem beszélhetünk, fokozott óvintézkedések léptek életbe a településen, melyekről a boon.hu is beszámolt.

Ha nem elég a sárgaság, megjelent a skarlát is

A skarlát nagyon gyorsan támad. Magas láz, erős torokfájás, apró, érdes kiütések és a jellegzetes „málnanyelv” utal a jelenlétére. A betegséget a Streptococcus baktérium okozza, és antibiotikummal jól kezelhető, de kezeletlenül komoly szövődményeket okozhat. Jelenleg négy esetről tudnak Borsod-Abaúj-Zemplénben, ami nem tűnik soknak, de nyáron, amikor a gyerekek nincsenek is közösségben, ez is magas számnak számít.

Bár a számok egyelőre nem indokolnak pánikot, a fertőzések megfékezéséhez a higiénia a kulcs. A rendszeres, alapos kézmosás, a friss ételek gondos tisztítása és az, hogy betegen ne menjünk közösségbe, mind segítenek megállítani a kórokozók terjedését. A hepatitis A és a skarlát esetében egyaránt rendkívül fontos az időben történő orvosi vizsgálat. Aki tüneteket tapasztal, ne várjon napokat. a korai diagnózis nemcsak a saját gyógyulását gyorsítja, hanem a környezetét is védi.

A megelőzés kulcsfontosságú, hogy megakadályozzuk a betegségek terjedését
Forrás:  Shutterstock/illusztráció

Ünneplés helyett elővigyázatosság

Bár Ongán még nincs járvány, de ennek elkerülése érdekében mindent meg is tesznek. Az ongai önkormányzat idén hat év után tartotta volna meg újra a városnapot, de a hepatitis A felbukkanása miatt – egészségügyi szakértőkkel egyeztetve – lemondta az augusztus 20-ai ünnepséget. Dr. Trizsi Zalán polgármester közleményében hangsúlyozta, hogy a lakosság egészsége minden más szempontnál fontosabb. A település vezetése a járványveszély elmúltáig más nagyobb közösségi rendezvényt sem tervez.

 

