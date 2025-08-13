Ritka, vírusos megbetegedés bukkant fel Borsodban, azonnal forduljon orvoshoz, ha ilyen tüneteket tapasztal!

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) minden héten közzéteszi a fertőző betegségek heti adatait. Eszerint a 31. héten Borsodban 11 embernél mutatták ki a hepatitis A-vírust. Ez különösen éles változás a 30. héthez képest, amikor egyetlen ilyen eset sem volt. A skarlát ugyan nem terjed robbanásszerűen, de a 29. heti 1 eset után két hete és múlt héten is már 4-4 beteget regisztráltak. Nyáron ritka, hogy ez a betegség ennyire jelen legyen, hiszen inkább a hidegebb hónapokban fordul elő, főként gyermekközösségekben. Félnünk kell a járványtól?

A sárgaság mellett a skarlát is felütötte fejét Borsodban. Járványveszély még nincs, de fokozott elővigyázatosság ajánlott

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Mit kell tudni ezekről a fertőzésekről? Berobbanhat-e járvány?

A hepatitis A alattomosan kezdődik. A fáradtság, étvágytalanság, esetleg enyhe láz kisebb vírusra utalhat, de amikor néhány nap múlva a bőr és a szemfehérje besárgul, akkor tudhatjuk, hogy nem egy egyszerű vírussal van dolgunk.

A kórokozó szennyezett élelmiszerrel, vízzel vagy fertőzött személyekkel való érintkezés útján terjed.

Bár legtöbbször magától gyógyul, a rossz közérzet és a gyógyulási idő hetekig elhúzódhat. Borsodban Ongán ütötte fel a fejét, és bár járványról nem beszélhetünk, fokozott óvintézkedések léptek életbe a településen, melyekről a boon.hu is beszámolt.