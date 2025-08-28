Jakab Péter páros lábbal száll bele a határon túli magyarokba

„Felőlem a határon túliak nyugodtan elmondhatják a véleményüket a dolgainkról, de ne szavazzanak a dolgainkról!” – posztolta Facebook oldalán a miskolci születésű Jakab Péter országgyűlési képviselő, a Nép Pártján párt elnöke. A politikus felteszi azt a kérdést is egy cardban, „Ha bukik a Fidesz, eltöröljük a határon túliak szavazati jogát? Igen / Nem.”

Az online poszt alatti hozzászólásokban erősen megoszlanak, vannak, akik egyetértenek, de jelentős a merőben ellenkező véleményt megfogalmazók, sőt, Jakab Péter felvetését erőteljesen elítélők száma is. Külön polémia bontakozott ki a kommentek között arról, hogy

a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a Fidesznek a 2022 választáskor megvolt a 2/3 a határon túli szavazatok nélkül is.

Van, aki amiatt kárhoztatja a posztolót, mert az a „véleménye, nem jó a határon túliakat fenyegetni és hergelni, mert ha nem is mindegyikük, de lesznek, akik elmennek szavazni, és ilyen kommunikációval nem a Fidesz ellen, hanem mellettük, az ellenzék ellen teszik le a voksaikat”.

Akad, aki visszakérdezett Jakab Pétertől: „ezt a baromságot mikor egyeztetted a néppel? (199-2 mandátum!)” A miskolci országgyűlési képviselővel élesen szembehelyezkedők nézeteit illusztrálja az a hozzászólás is, miszerint „ezek az emberek a jog alapján magyarnak születtek, te meggyalázod, diszkriminálod és szándékosan megkülönbözteted, a hatalmi székért! (...) Nem kell senkivel egyeztetni, a Kárpát-medencei magyarság sorsát maguk döntik el és nem [m]ás felettük!” Az inkriminált bejegyzés itt tekinthető meg a Facebookon.