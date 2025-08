Michelin-díjas étterem érkezhet Miskolcra, már keresik a helyet a belvárosban!

A világ élvonalából Borsodba

Pohner Ádám neve ismerősen csenghet a gasztronómia iránt érdeklődők számára. Magyarország top éttermeiben dolgozott, a Bocuse d’Or megmérettetésén commis-ként és saját csapattal is indult, mégis a Bükk lankái között találta meg a saját útját. A mályinkai étterem, amelyet egy régi kocsmából alakítottak át, szinte családi vállalkozásként működik. Most pedig Miskolc lehet a következő állomás.

Kun A. Luca és Pohner Ádám egy álmot már valóra váltott, jöhet a következő!

Fotó: Vajda János / Forrás: MW

A Bükk városa, mint Magyarország gasztro-központja?

