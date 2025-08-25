1 órája
A Barcelona a második-harmadik helyre szorult a rózsaszín mögött (fotók, videó)
Száz táskányi spórolás a családi költségvetésben. Ez az eredménye a Mirehu, a Meszegyi, a Supersum közös adományozási akciójának, aminek keretében iskolatáska és legó jutott rászoruló gyerekeknek és családoknak.
„Ne legyen nehéz az iskolatáska” mottóval kezdett bele öt éve a Mirehu Kft. abba a kezdeményezésbe, hogy kigyűjtsék a hozzájuk „hulladékként” odakerült holmik közül a táskákat, amik még menthetők, jó állapotúak, és iskolakezdésre készülő kisdiákoknak, családjaiknak igencsak jól jöhetnek. Merthogy a ki nem fizetendő ár spórolás egy család számára, pláne ha a táska nem is üres, hanem (a cég saját adományaként) tele lett rakva taneszközökkel. Száz ilyen ajándékcsomagot juttatott célba az önkormányzati cég a partnereivel összefogva.
Iskolatáska, amit maguknak választottak
A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint a Supersum Közhasznú Alapítvány és a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény vezetői adták át az adományt az utóbbi intézmény kebelében működő gyermekotthonok lakóinak, illetve családjaiknak hétfőn délután.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Két fontos célt említett az eseményen elmondott beszédében Tóth-Szántai József miskolci polgármester. Az egyik a fenntarthatóság, azaz hogy figyelni kell rá, a háztartásokban amúgy kidobásra ítélt holmik között milyen sok minden akad, ami még újrahasznosítható, másoknak jól jöhet. A másik cél – mint a politikus utalt rá –, hogy „segítsünk azokon, akik segítségre szorulnak”. Hozzátette, a városi önkormányzat most életbe lépő döntése nyomán az új tanévben a 14 év alattiak ingyen utazhatnak az MVK járatain: „Remélhetőleg sokan fogtok busszal-villamossal járni iskolába” – zárta gondolatait Tóth-Szántai József.
Iskolatáskákat kaptak a miskolci gyerekekFotók: Takács József
Bernasconi-Bús Katalin, a Supersum alapítvány elnöke a fentiekhez hozzátette, a táskák mellé a gyerekek egy-egy kis doboz Legót is kaptak. Ladányi Roland, a Mirehu Kft. ügyvezetője pedig hangsúlyozta, a cég a hasonló jövőbeni adomány-akciókat elősegítő gyűjtést a továbbiakban is, egész évben folytatja, és várja a felajánlásokat.
A beszédeket követően a gyerekek és szüleik átvehették az ajándéktáskákat. Az első választás – egy anyuka határozott közreműködésével – egy rózsaszín darabra esett, másodiknak-harmadiknak két kisfiú egy-egy olyat választott magának, amiket egyaránt az FC Barcelona futballcsapat színei és logója díszítettek.
boon.hu video
- Egy tűt sem lehetett volna leejteni Szerencsen vasárnap este - így szólt a Valmar (videó)
- „Az Artúr napok a koncertek mellett a családokról is szólt"
- Vége van, de már most akarjuk: lesz jövőre is fesztivál Szerencsen! (fotók, videók)
- Így neveld a bonsaiodat – értékes növények saját nevelésben (fotók + videó)
- Elárasztotta a víz a Szentpéteri kaput, sár és víz mindenütt (fotókkal, videókkal) - frissítve