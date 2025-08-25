A Barcelona a második-harmadik helyre szorult a rózsaszín mögött (fotók, videó)

„Ne legyen nehéz az iskolatáska” mottóval kezdett bele öt éve a Mirehu Kft. abba a kezdeményezésbe, hogy kigyűjtsék a hozzájuk „hulladékként” odakerült holmik közül a táskákat, amik még menthetők, jó állapotúak, és iskolakezdésre készülő kisdiákoknak, családjaiknak igencsak jól jöhetnek. Merthogy a ki nem fizetendő ár spórolás egy család számára, pláne ha a táska nem is üres, hanem (a cég saját adományaként) tele lett rakva taneszközökkel. Száz ilyen ajándékcsomagot juttatott célba az önkormányzati cég a partnereivel összefogva.

Sok iskolatáska közül válogathattak a miskolci gyerekek. Fotó: Takács József

Iskolatáska, amit maguknak választottak

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint a Supersum Közhasznú Alapítvány és a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény vezetői adták át az adományt az utóbbi intézmény kebelében működő gyermekotthonok lakóinak, illetve családjaiknak hétfőn délután.

Két fontos célt említett az eseményen elmondott beszédében Tóth-Szántai József miskolci polgármester. Az egyik a fenntarthatóság, azaz hogy figyelni kell rá, a háztartásokban amúgy kidobásra ítélt holmik között milyen sok minden akad, ami még újrahasznosítható, másoknak jól jöhet. A másik cél – mint a politikus utalt rá –, hogy „segítsünk azokon, akik segítségre szorulnak”. Hozzátette, a városi önkormányzat most életbe lépő döntése nyomán az új tanévben a 14 év alattiak ingyen utazhatnak az MVK járatain: „Remélhetőleg sokan fogtok busszal-villamossal járni iskolába” – zárta gondolatait Tóth-Szántai József.