Ne dobd ki, ments meg! – erre kérnek Encsen

Tanszermentő akciót tart a fenntarthatóság jegyében A Zempléni Újrahasználati Központ (ZUK). Ennek keretében Encsen most bárki leadhatja már nem használt, de jó állapotú gyűjteményét, így az iskolaszerek röviddel ezután új gazdájukhoz kerülhetnek. A kezdeményezés már csak néhány napig tart, augusztus 15-én ér véget.

Látszólag iskolaszerek, de az üzenet az akció mögött sokkal többről szól

Felesleges iskolaszerekből hasznos segítség lehet, hiszen amire már nincs szükséged, nálunk új életet kap

– olvasható a közösségi média oldalon közzé tett üzenetben.

A Zempléni Újrahasználati Központ (ZUK) 2025 nyarán útjára indítja első „Tanszermentő” kampányát, amely a körforgásos gazdálkodás elveit helyezi előtérbe. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság által már nem használt, de jó állapotú iskolaszerek ne hulladékként végezzék, hanem új gazdára találjanak, ezzel életciklusuk meghosszabbodjon

A gyűjtés 2025. július 1. és augusztus 15. között zajlik, és egyben szemléletformáló üzenetet is hordoz. Nevezetesen, hogy a fenntarthatóság nem elvont fogalom, hanem hétköznapi cselekedet lehet. Az iskolaszerek újra használata példaértékű módja a környezeti terhelés csökkentésének, miközben erősíti a közösségi összefogást is.

Leadni bármit lehet, ami az iskolakezdésénél egy tanulónak kell, például:

tolltartó,

hátizsák,

füzet,

írószerek

A leadás helyszíne: ZUK vagy bármelyik ZHK hulladékudvar, a „Tanszermentő” jeligére

Határidő: augusztus 15.

Cím: Encsi Hulladékudvar 3860 Ipartelep 543/12 hrsz.

