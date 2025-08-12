augusztus 12., kedd

De nehéz az iskolatáska...

1 órája

Ne dobd ki, ments meg! – erre kérnek Encsen

Címkék#Encs Város Önkormányzat#tanévkezdés#tanszer#iskolaszer#fenntarthatóság#encs

Ha még jó, ne a kukába végezze. Az iskolaszerek még használtan is sokaknak segíthetnek a tanévkezdésnél.

Boon.hu

Tanszermentő akciót tart a fenntarthatóság jegyében A Zempléni Újrahasználati Központ (ZUK). Ennek keretében Encsen most bárki leadhatja már nem használt, de jó állapotú gyűjteményét, így az iskolaszerek röviddel ezután új gazdájukhoz kerülhetnek. A kezdeményezés már csak néhány napig tart, augusztus 15-én ér véget.

iskolaszerek lógnak ki egy hátitáskából
Használt iskolaszerek segíthetik a kevésbé tehetős diákok tanévkezdését Forrás: Facebook

Látszólag iskolaszerek, de az üzenet az akció mögött sokkal többről szól

Felesleges iskolaszerekből hasznos segítség lehet, hiszen amire már nincs szükséged, nálunk új életet kap

 – olvasható a közösségi média oldalon közzé tett üzenetben.

A Zempléni Újrahasználati Központ (ZUK) 2025 nyarán útjára indítja első „Tanszermentő” kampányát, amely a körforgásos gazdálkodás elveit helyezi előtérbe. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság által már nem használt, de jó állapotú iskolaszerek ne hulladékként végezzék, hanem új gazdára találjanak, ezzel életciklusuk meghosszabbodjon

A gyűjtés 2025. július 1. és augusztus 15. között zajlik, és egyben szemléletformáló üzenetet is hordoz. Nevezetesen, hogy a fenntarthatóság nem elvont fogalom, hanem hétköznapi cselekedet lehet. Az iskolaszerek újra használata példaértékű módja a környezeti terhelés csökkentésének, miközben erősíti a közösségi összefogást is.

Leadni bármit lehet, ami az iskolakezdésénél egy tanulónak kell, például:

  • tolltartó,
  • hátizsák,
  • füzet,
  • írószerek

A leadás helyszíne: ZUK vagy bármelyik ZHK hulladékudvar, a „Tanszermentő” jeligére

Határidő: augusztus 15.  

Cím: Encsi Hulladékudvar 3860 Ipartelep 543/12 hrsz.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

