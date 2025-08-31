augusztus 31., vasárnap

Most mi lesz?

58 perce

Fennakadás lehet a közlekedésben, pont az iskolakezdéskor - térképpel

Címkék#belváros#túloldal#Klapka György utca#Szentgyörgy#útvonal

Nem lesz egyszerű, de ezeken az útvonalakon lehet majd eljutni az avasi iskolákhoz. Pont az iskolakezdéskor lesz nehéz a lezárás miatt. Tanácsok:

Borbély Gergely

Augusztus 21-től megkezdődött a Pattantyús, a Klapka György és a Medinkás utcák ivóvíz-fővezetékének cseréje. Ez azóta is zajlik és a lezárások miatt már most is hosszan torlódnak fel a kocsisorok, ami az iskolakezdéskor kellemetlenségeket is okozhat.

Iskolakezdéskor is nehézkes lehet még a közlekedés
Így néz ki most a lezárás. Iskolakezdéskor is lesz még nehézség a közlekedésben
Fotó: Takács József

Mi lesz még?

Információink szerint hétfőig ki fogják bővíteni a lezárást, nem lesz lehetőség elkerülésre, hanem csak az egyik sáv lesz majd használható a forgalom számára. Váltakozva fogják engedni a forgalmat egy egészen hosszú szakaszon, így felvetődik a kérdés: Hogyan lehet majd eljutni kocsival a legjobb útvonalon például az Avastetői Pattantyús Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolához az iskolakezdés idején? 

Ezek a lehetséges útvonalak az iskolakezdésre

A gond az, hogy gyakorlatilag két útvonalon közelíthető meg mind a két iskola. Az egyik útvonal: a belváros felől, az Ifjúság útján felfelé, a Szentgyörgyre érve lehet a Klapka György utcán át odajutni, vagy pedig az Avas túloldaláról, az avasi Tesco felől a Szentgyögy úton át. Még ha kerülőbe is kerül, talán ajánlottam ez az útvonal, ugyanis ha a Hidegsor felől próbálnánk megközelíteni az Avastetőt, akkor át kell verekednünk magunkat a Medinkás dűlőn is, ahol pedig szintén folyik a helyreállítás.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. arra kéri az arra közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkavégzés helyszínét, tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben részt vevők biztonságára.

 

Egyéb lezárások

Máshol is zajlanak viszont még útfelújítások, így több helyen is lehet még lezárásokra számítani. Szerencsére korábbi cikkeinkbe összegyűjtöttük ezeket is:

Feltúrták az Avast! Nem okozott nagy káoszt az újraaszfaltozási program első napja - fotókkal, videóval

 

