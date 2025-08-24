58 perce
Segítünk, és már szervezheti is az iskolai szüneteket és a jövő évi nyaralást
Még el sem kezdődött az iskola, de már érdemes szervezni. Megjelent a rendelet, hogy mikor lesznek az iskolai szünetek.
Nem voltak kétségeink az időpontot illetően, de jó tudni, a 2025/2026. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) lesz. Ezt, valamint a tanévre vonatkozó összes dátumot - beleértve az iskolai szüneteket - a napokban hozták nyilvánosságra egy belügyminisztériumi rendeletben. Ebből tudjuk, hogy az utolsó tanítási nap 2026. június 19-én (péntek) lesz, addig a tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Így alakulnak az iskolai szünetek
- Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. október 22. (szerda) lesz a nebulóknak, a szünet utáni első tanítási nap 2025. november 3. (hétfő), vagyis a hétvégékkel együtt 11 napot pihenhetnek.
- A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2026. január 5. (hétfő). ez hosszú, több mint két hétnyi szünet.
- A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2026. április 13. (hétfő), ami szintén 11 nap. A húsvét egyébként április 5-6-án lesz.
Lehetnek szünnapok máskor is
Az iskolák egyébként a szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját jogában áll módosítani.
Érdemes tudni azt is az érintetteknek, hogy az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2026. április 23–24-én kell majd beíratni.
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán, valamint a szakgimnázium tizenkettedik évfolyamán az utolsó tanítási nap 2026. április 30. (csütörtök) lesz, ezután jön a ballagás, majd hétfőn elkezdődnek az érettségik.
A tanév kezdete mindig para a családokban, és nem csak a szünidők időpontja miatt. A tanév eleje ugyanis a gyerekbetegségek időszaka is. Erről is olvashat a boon.hu oldalon.
Karnyújtásnyira van az „iskolakezdési pestis”: védje meg családját, mutatjuk a módszert!