Segítünk, és már szervezheti is az iskolai szüneteket és a jövő évi nyaralást

Nem voltak kétségeink az időpontot illetően, de jó tudni, a 2025/2026. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) lesz. Ezt, valamint a tanévre vonatkozó összes dátumot - beleértve az iskolai szüneteket - a napokban hozták nyilvánosságra egy belügyminisztériumi rendeletben. Ebből tudjuk, hogy az utolsó tanítási nap 2026. június 19-én (péntek) lesz, addig a tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.

Így alakulnak az iskolai szünetek

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. október 22. (szerda) lesz a nebulóknak, a szünet utáni első tanítási nap 2025. november 3. (hétfő), vagyis a hétvégékkel együtt 11 napot pihenhetnek.

előtti utolsó tanítási nap 2025. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2026. január 5. (hétfő). ez hosszú, több mint két hétnyi szünet. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2026. április 13. (hétfő), ami szintén 11 nap. A húsvét egyébként április 5-6-án lesz.

Lehetnek szünnapok máskor is

Az iskolák egyébként a szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját jogában áll módosítani.

Érdemes tudni azt is az érintetteknek, hogy az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2026. április 23–24-én kell majd beíratni.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán, valamint a szakgimnázium tizenkettedik évfolyamán az utolsó tanítási nap 2026. április 30. (csütörtök) lesz, ezután jön a ballagás, majd hétfőn elkezdődnek az érettségik.

