Miskolci költő emlékére ültettek emlékfát a Tokaji írótábor zárónapján + fotók, videó
Lezárult az idei, immár 53. Tokaji Írótábor. Fát ültettek, domborműveket avattak, díjakat adtak át a szerdai zárónapon. A „főszerepet” a tévésorozatok játszották.
Az 53. Tokaji Írótábor meghirdetett tematikája ez volt: Filmek, tévésorozatok, színdarabok és musicalek – Magyar irodalmi művek adaptációi. A háromnapos rendezvény keretében előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket tartottak, futballmeccset rendeztek, filmet vetítettek, koncertet tartottak, de még bábelőadást is. Az írótábor szerdán este zárult, emlékmű-avatással és emlékfa-ültetéssel.
Az írótábor díjátadóval zárult szerdán
A hétfőn megnyílt 53. Tokaji Írótábor záró eseményeit szerdán este tartották. Késő délután először a Tokaji Ferenc gimnázium mellett kialakított Millenniumi Irodalmi Emlékparkban gyűltek össze a résztvevők. Itt avatták fel – az előző nap leleplezett Jókai Mór-emlékmű mellett – az Utassy József költőre emlékező táblát. Utóbbit, Juha Richárd alkotását Balla Éva, a megyei önkormányzat alelnöke és Márkus Béla irodalomtörténész avatta fel.
A következő programpont keretében Fecske Csaba, az idén tavasszal elhunyt miskolci költő (az Észak-Magyarország megyei napilap egykori publicistája) alakját és munkásságát idézték meg. Tiszteletére emlékfát ültettek a park előtt, a tokaji főutca menti sétány mellett. A növényt, egy kislevelű hársfát jelképes ásómozdulatok révén Kégl Ildikó, a Magyar Írószövetség Észak-Magyarországi Írócsoportjának titkára ültette el. A fára ezt követően a költő szülőfaluja nevében Szögliget polgármestere, Üveges Attila polgármestere kötött szalagot.
Faültetés a Tokaji Írótábor zárónapjánFotók: Vajda János
– Sikeres tábort rendeztünk idén – értékelt a rendezvény elnöke, L. Simon László. A zárófogadás keretében ezután Balla Éva megyei közgyűlési alelnök beszélt, arról, hogy a rendezvényt a magyar irodalmi élet kulcsfontosságú eseményének tartja, ennek tudható be, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat komoly összegekkel támogatja (például az emlékpark bővítését). Mint mondta, „keresztény, európai, nemzeti kultúránkból táplálkozó értékeket közvetít” az 1972. óta létező Tokaji Írótábor.
Tokaji ÍrótáborFotók: Vajda János
Mindezt követte a Tokaji Írótábor díjának, a Tokaji Írótábor Hordó-díjainak, illetve a Magyar Írószövetség Debüt-díjainak átadása. A díjazottak 2025-ben a következők lettek:
- Bán János (Bán Mór) író
- Gáspár Ferenc író
- Alexa Károly irodalomtörténész
- Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész (posztumusz)
- Pataki Viktor irodalomtörténész
- Andor Éva, Lévai Aliz és Ungár Péter
