49 perce

Miskolci költő emlékére ültettek emlékfát a Tokaji írótábor zárónapján + fotók, videó

Címkék#boon video#L. Simon László#tokaji írótábor#emlékmű#Magyar Írószövetség#Fecske Csaba költő#írótábor#író#Fecske Csaba#költő

Lezárult az idei, immár 53. Tokaji Írótábor. Fát ültettek, domborműveket avattak, díjakat adtak át a szerdai zárónapon. A „főszerepet” a tévésorozatok játszották.

Boon.hu

Az 53. Tokaji Írótábor meghirdetett tematikája ez volt: Filmek, tévésorozatok, színdarabok és musicalek – Magyar irodalmi művek adaptációi. A háromnapos rendezvény keretében előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket tartottak, futballmeccset rendeztek, filmet vetítettek, koncertet tartottak, de még bábelőadást is. Az írótábor szerdán este zárult, emlékmű-avatással és emlékfa-ültetéssel.

írótábor Tokaj
Az írótábor közönsége egy fa ültetésével emlékezett nemrégiben elhunyt költőtársukra, Fecske Csabára.
Fotó: Vajda János

Az írótábor díjátadóval zárult szerdán

A hétfőn megnyílt 53. Tokaji Írótábor záró eseményeit szerdán este tartották. Késő délután először a Tokaji Ferenc gimnázium mellett kialakított Millenniumi Irodalmi Emlékparkban gyűltek össze a résztvevők. Itt avatták fel – az előző nap leleplezett Jókai Mór-emlékmű mellett – az Utassy József költőre emlékező táblát. Utóbbit, Juha Richárd alkotását Balla Éva, a megyei önkormányzat alelnöke és Márkus Béla irodalomtörténész avatta fel.

A következő programpont keretében Fecske Csaba, az idén tavasszal elhunyt miskolci költő (az Észak-Magyarország megyei napilap egykori publicistája) alakját és munkásságát idézték meg. Tiszteletére emlékfát ültettek a park előtt, a tokaji főutca menti sétány mellett. A növényt, egy kislevelű hársfát jelképes ásómozdulatok révén Kégl Ildikó, a Magyar Írószövetség Észak-Magyarországi Írócsoportjának titkára ültette el. A fára ezt követően a költő szülőfaluja nevében Szögliget polgármestere, Üveges Attila polgármestere kötött szalagot.

Faültetés a Tokaji Írótábor zárónapján

Fotók: Vajda János

– Sikeres tábort rendeztünk idén – értékelt a rendezvény elnöke, L. Simon László. A zárófogadás keretében ezután Balla Éva megyei közgyűlési alelnök beszélt, arról, hogy a rendezvényt a magyar irodalmi élet kulcsfontosságú eseményének tartja, ennek tudható be, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat komoly összegekkel támogatja (például az emlékpark bővítését). Mint mondta, „keresztény, európai, nemzeti kultúránkból táplálkozó értékeket közvetít” az 1972. óta létező Tokaji Írótábor.

írótábor Tokaj Fecske Csaba emlékfa
Kégl Ildikó a Fecske Csaba-emlékfával
Fotó: Vajda János

Tokaji Írótábor

Fotók: Vajda János

Mindezt követte a Tokaji Írótábor díjának, a Tokaji Írótábor Hordó-díjainak, illetve a Magyar Írószövetség Debüt-díjainak átadása. A díjazottak 2025-ben a következők lettek:

 

