Miskolci költő emlékére ültettek emlékfát a Tokaji írótábor zárónapján + fotók, videó

Az 53. Tokaji Írótábor meghirdetett tematikája ez volt: Filmek, tévésorozatok, színdarabok és musicalek – Magyar irodalmi művek adaptációi. A háromnapos rendezvény keretében előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket tartottak, futballmeccset rendeztek, filmet vetítettek, koncertet tartottak, de még bábelőadást is. Az írótábor szerdán este zárult, emlékmű-avatással és emlékfa-ültetéssel.

Az írótábor közönsége egy fa ültetésével emlékezett nemrégiben elhunyt költőtársukra, Fecske Csabára.

Fotó: Vajda János

Az írótábor díjátadóval zárult szerdán

A hétfőn megnyílt 53. Tokaji Írótábor záró eseményeit szerdán este tartották. Késő délután először a Tokaji Ferenc gimnázium mellett kialakított Millenniumi Irodalmi Emlékparkban gyűltek össze a résztvevők. Itt avatták fel – az előző nap leleplezett Jókai Mór-emlékmű mellett – az Utassy József költőre emlékező táblát. Utóbbit, Juha Richárd alkotását Balla Éva, a megyei önkormányzat alelnöke és Márkus Béla irodalomtörténész avatta fel.