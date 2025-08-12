Az internetes csalóknak semmi sem szent! Bombázzák a borsodi nyugdíjasokat a Penny ál-profiljáról

A Penny áruházlánc nevében hirdettek nyereményjátékot a Facebookon és nagyon sok borsodi illetőségű, főleg az idősebb korosztályt képviselő internethasználó rá is harapott a „kihagyhatatlan” lehetőségre. Tény, hogy a nyeremények és a kisorsolásra váró pénzösszeg kecsegtető, pláne, hogy semmi más dolgunk nincs a játékban részvételhez, mint megosztani egy egyszerű billentyűkombinációt tartalmazó üzenetet hozzászólásként. A helyzet és az internetes csalók most tovább durvultak...

Most a Penny, holnap más: az internetes csalók tudják kiket könnyű átverni Forrás: ChatGPT

Az internetes csalók a Penny neve mellett mást is használnak

Szerkesztőségünket felkereste egy olvasónk és elmondta, hogy édesanyja már éppen elkezdett egy regisztrációs folyamatot az ál-Penny oldalán, amikor hétfő este meglátogatta. Mikor kérdőre vonta a nyugdíjast, miért és hova regisztrál éppen, Marika néni elmondta, hogy bizony nagy öröm érte, mert most írtak neki a Pennytől, hogy nyert! De ahhoz, hogy kiszállíthassák neki a következőket:

500 euró készpénz

egy mobiltelefon tok

egy törülköző

Regisztrálnia szükséges, ahol az összes adatát kérik a felugró interaktív felületen. Ráadásul a közösségi média oldalán most új játékot hirdet több, általa gyakran látogatott vállalat is: a SPAR és a Coop üzletlánc is. Illetve ezek nevében a csalók és adathalászok.