Az internetes csalóknak semmi sem szent! Bombázzák a borsodi nyugdíjasokat a Penny ál-profiljáról
Nem lehet elégszer elmondani. Az internetes csalók kiszűrhetők, ha megtanuljuk hogyan kell. A legutóbbi átverés Borsodon is végigsepert, most itt az újabb!
A Penny áruházlánc nevében hirdettek nyereményjátékot a Facebookon és nagyon sok borsodi illetőségű, főleg az idősebb korosztályt képviselő internethasználó rá is harapott a „kihagyhatatlan” lehetőségre. Tény, hogy a nyeremények és a kisorsolásra váró pénzösszeg kecsegtető, pláne, hogy semmi más dolgunk nincs a játékban részvételhez, mint megosztani egy egyszerű billentyűkombinációt tartalmazó üzenetet hozzászólásként. A helyzet és az internetes csalók most tovább durvultak...
Az internetes csalók a Penny neve mellett mást is használnak
Szerkesztőségünket felkereste egy olvasónk és elmondta, hogy édesanyja már éppen elkezdett egy regisztrációs folyamatot az ál-Penny oldalán, amikor hétfő este meglátogatta. Mikor kérdőre vonta a nyugdíjast, miért és hova regisztrál éppen, Marika néni elmondta, hogy bizony nagy öröm érte, mert most írtak neki a Pennytől, hogy nyert! De ahhoz, hogy kiszállíthassák neki a következőket:
- 500 euró készpénz
- egy mobiltelefon tok
- egy törülköző
Regisztrálnia szükséges, ahol az összes adatát kérik a felugró interaktív felületen. Ráadásul a közösségi média oldalán most új játékot hirdet több, általa gyakran látogatott vállalat is: a SPAR és a Coop üzletlánc is. Illetve ezek nevében a csalók és adathalászok.
Ahhoz, hogy elkerüljenek az internetes átverések, tenni is kell
A Penny Market hivatalos Facebook oldala jelezte, hogy a hamis nyereményjátékok nem köthetőek hozzájuk, és a csalók által használt hamis Facebook profilok (pl. PEENY, MARKET) nem a céghez tartoznak. Az áruház felhívja a figyelmet, hogy ne kattintson senki a gyanús nyereményjátékokra! Mindig ellenőrizze, hogy a promóció valóban a hivatalos Penny oldalhoz tartozik-e. Az üzletlánc a jövőben is a hivatalos csatornáin tájékoztatja vásárlóit minden promócióról és nyereményjátékról.
Hogyan védekezzünk Facebook-os csalások ellen?
Mindig ellenőrizze a forrást! Nézze meg, hogy az oldal hivatalos-e (kék pipás jelzés, sok követő, régi posztok).
Gyanús nyereményjátékoknál figyeljen: ha túl szép, hogy igaz legyen (pl. „mindenki nyer”), valószínűleg átverés.
Soha ne adja meg személyes adatait (személyi igazolvány, bankszámla, kártyaadatok) üzenetben vagy gyanús weboldalon.
Ne kattintson ismeretlen linkekre, főleg ha rövidített vagy furcsa címre mutat.
Jelentse az oldalt vagy bejegyzést a Facebookon, ha csalásra gyanakszik.
