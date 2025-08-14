Jó tudni!
3 órája
Így parkolhatunk augusztus 20-án: hol kell fizetni, hol nem
Ünnepek idején a parkolók egy részén ingyenes a parkolás. Az ünnepi parkolás azonban nem mindenhol ingyenes.
Fotó: Huszár Márk
Díjmentes lesz a parkolás augusztus 20-án a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő felszíni díjköteles várakozási területeken, tudtuk meg a miskolci városháza sajtóközleményéből. Az Európa téri, a Patak utcai, a Hősök terei mélygarázsokban, valamint a Régiposta utcai Parkolóházban azonban az általános rend szerint kell fizetni a parkolásért. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Parkolási Ügyfélszolgálati irodája (Széchenyi I. utca. 20.) augusztus 20-án zárva tart.
