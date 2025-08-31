Időjárás: Van, ahol már havazott is!

Szélsőséges időjárás

A közösségi médiában tették közzé a képet az olasz Alpokban található Stelvio-hágó térségéből, ahol jelentős mennyiségű hó esett.

Nálunk szerencsére havazásra nem kell számítani, de a csapadék mellett sokfelé erős lesz az északias szél, viharos széllökésekre lehet készülni. A hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul – tájékoztatott a koponyeg.hu