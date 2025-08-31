augusztus 31., vasárnap

Időjárás: Van, ahol már havazott is!

Címkék#Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében#térség#szerencse#zivatar

Elsőfokú riasztás van érvényben országosan. A közösségi médiában már találni olyan képeket is, ahol a szélsőséges időjárás havazást is hozott magával

Boon.hu

Ahogyan az időjárásról korábban beszámoltunk, hazánkban elsőfokú riasztás van érvényben zivatarok és felhőszakadás miatt. Már déltől egészen késő estig alakulhatnak ki zivatarok Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is, amelyek intenzív csapadékot, akár jégesőt is hozhatnak magukkal.

Szélsőséges időjárás
Ilyen most az időjárás az olasz Alpokban
Forrás:  Facebook

Szélsőséges időjárás

A közösségi médiában tették közzé a képet az olasz Alpokban található Stelvio-hágó térségéből, ahol jelentős mennyiségű hó esett.

Nálunk szerencsére havazásra nem kell számítani, de a csapadék mellett sokfelé erős lesz az északias szél, viharos széllökésekre lehet készülni. A hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul – tájékoztatott a koponyeg.hu

 

