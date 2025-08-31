53 perce
Időjárás: Van, ahol már havazott is!
Elsőfokú riasztás van érvényben országosan. A közösségi médiában már találni olyan képeket is, ahol a szélsőséges időjárás havazást is hozott magával
Ahogyan az időjárásról korábban beszámoltunk, hazánkban elsőfokú riasztás van érvényben zivatarok és felhőszakadás miatt. Már déltől egészen késő estig alakulhatnak ki zivatarok Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is, amelyek intenzív csapadékot, akár jégesőt is hozhatnak magukkal.
Szélsőséges időjárás
A közösségi médiában tették közzé a képet az olasz Alpokban található Stelvio-hágó térségéből, ahol jelentős mennyiségű hó esett.
Nálunk szerencsére havazásra nem kell számítani, de a csapadék mellett sokfelé erős lesz az északias szél, viharos széllökésekre lehet készülni. A hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul – tájékoztatott a koponyeg.hu
