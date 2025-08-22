augusztus 22., péntek

Eső vagy napsütés vár ránk a hétvégén? Vagy mindkettő?

Eső után köpönyeg mondhatnánk, de az mindenképpen kérdés lehet, hogy a csapadékos péntek után milyen szombat és vasárnap vár ránk. Az időjárás a napokban ugyanis elég szeszélyes oldalát mutatja meg.

Eső vagy napsütés vár ránk a hétvégén? Vagy mindkettő?

Záporokra, zivatarokra is számíthatunk.

Fotó: Takács József

Az időjárás miatt eddig nem volt okunk panaszra, viszont a perzselő hőség után a napokban leszakadt az ég.

Hogy alakul az időjárás? Szükségünk lesz esernyőre a hétvégén?
Az időjárás szombaton változékony lesz

Szombaton napos-gomolyfelhős időben lesz részünk, de az északkeleti határszélen egy-egy futó zápor, zivatar is besodródhat. Feltámad az északnyugati szél, élénk lökések kísérhetik, de egy-egy erős lökés sem kizárt. Friss lesz a hajnal, a térségben 15 fok körül alakulnak a minimumok. Délután 22 fok körül alakul hőmérséklet.

Egyre hidegebbek hajnalok

Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de északkeleten és nyugaton esetleg még kialakulhat futó zápor, gyenge zivatar. Az élénk, néhol erős északnyugati, északi szélben napközben 19-25 fokra van kilátás. Hajnalban 7 és 14 fok várható, de a mélyebben fekvő, hidegre hajlamos völgyekben ennél pár fokkal hidegebb lehet.

 

 

