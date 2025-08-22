21 perce
Eső vagy napsütés vár ránk a hétvégén? Vagy mindkettő?
Eső után köpönyeg mondhatnánk, de az mindenképpen kérdés lehet, hogy a csapadékos péntek után milyen szombat és vasárnap vár ránk. Az időjárás a napokban ugyanis elég szeszélyes oldalát mutatja meg.
Záporokra, zivatarokra is számíthatunk.
Fotó: Takács József
Az időjárás miatt eddig nem volt okunk panaszra, viszont a perzselő hőség után a napokban leszakadt az ég.
Az időjárás szombaton változékony lesz
Szombaton napos-gomolyfelhős időben lesz részünk, de az északkeleti határszélen egy-egy futó zápor, zivatar is besodródhat. Feltámad az északnyugati szél, élénk lökések kísérhetik, de egy-egy erős lökés sem kizárt. Friss lesz a hajnal, a térségben 15 fok körül alakulnak a minimumok. Délután 22 fok körül alakul hőmérséklet.
Egyre hidegebbek hajnalok
Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de északkeleten és nyugaton esetleg még kialakulhat futó zápor, gyenge zivatar. Az élénk, néhol erős északnyugati, északi szélben napközben 19-25 fokra van kilátás. Hajnalban 7 és 14 fok várható, de a mélyebben fekvő, hidegre hajlamos völgyekben ennél pár fokkal hidegebb lehet.
