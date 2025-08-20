53 perce
Olyan történik az időjárásban, hogy még sokáig emlegetni fogjuk
A meteorológusok sem számítottak erre. Az időjárás augusztus végére nagy fordulatot tartogat.
Csapadékos időjárás várható a hétvégén, bőrig ázhatunk ha nem figyelünk
Az időjárás a nemzeti ünnepünkön még megkegyelmez nekünk.
Ahogy egy korábbi cikkünkben már kifejtettük nemzeti ünnepünkön, napsütés, nyári meleg, mérsékelt szél és csapadékmentes időjárás várható a köpönyeg előrejelzése szerint. Ezek tökéletes körülmények a szabadtéri koncertekhez és tűzijátékhoz.
A forró kezdet után jön a lehűlés
A nagy forróság után jelentős lehűlés érkezik péntektől. Jövő hét szerdáig a hajnalok is csípősek lesznek, alig megy majd 10 fok fölé a hőmérséklet.
Az időjárás hullámvasútra ültet minket a következő napokban. Mutatjuk a részleteket!
Augusztus 20-án szerdán tehát az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, majd a napos időt délután nyugaton és északnyugaton már vastagabb felhők zavarhatják meg, de visszatér a kánikula, 30-35 fokra készülhetünk délután.
Csütörtökön már elér minket egy hullámzó frontrendszer. Hatására nyugat felől egyre többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként heves zivatarok. A szél többfelé élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lehet. Nyugaton, északnyugaton és északon már csak 23-28, máshol még 29-36 fok várható, délkeleten lesz a legmelegebb.
A hétvégére még több csapadék érkezik
Pénteken még többfelé várható eső, zápor, zivatar, de délután nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet. Többfelé erős, viharos lesz a nyugati, északnyugati szél. A csúcshőmérséklet az ország nagy részén 20 és 26, délkeleten még 27 és 30 fok között valószínű.
Szombaton a front mögött napos-gomolyfelhős, többfelé szeles idő jön, futó zápor csak néhol fordulhat elő. A hűvös reggel után napközben is csak 21-27 fokot mérhetünk.
