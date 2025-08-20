Olyan történik az időjárásban, hogy még sokáig emlegetni fogjuk

Az időjárás a nemzeti ünnepünkön még megkegyelmez nekünk.

Az időjárás szerdán még kedvez a szabadtéri programoknak

Forrás: MW

Ahogy egy korábbi cikkünkben már kifejtettük nemzeti ünnepünkön, napsütés, nyári meleg, mérsékelt szél és csapadékmentes időjárás várható a köpönyeg előrejelzése szerint. Ezek tökéletes körülmények a szabadtéri koncertekhez és tűzijátékhoz.

A forró kezdet után jön a lehűlés

A nagy forróság után jelentős lehűlés érkezik péntektől. Jövő hét szerdáig a hajnalok is csípősek lesznek, alig megy majd 10 fok fölé a hőmérséklet.