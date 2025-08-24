Nincs ok a pánikra! Lesz még az idén nyár, jönnek a 30 fokok

Az időjárás augusztus 20-a után hirtelen csapadékosra és ősziesre fordult. Elég sokkoló az érzés a hosszú kánikula után.

Augusztus 20. után ősziesre fordult az időjárás.

Fotó: Flajsz Peter

Dr. Rázsi András szerint azonban az időjárás csak hozta a szokásos papírformát.

„Semmi meglepő nincs ebben, hiszen ahogy a népi megfigyelések is mutatják, augusztus 20. után tényleg elromlik az idő. Meteorológusként sem tudom megmondani, hogy pontosan ennek mi lehet az oka. Volt olyan év, amikor augusztusban ez az idő korábban érkezett ugyan, de megérkezett” – mondja a szakember, majd hozzáteszi, az is szinte előre borítékolható, hogy visszatér a nyár.

Az időjárás újra nyáriasra fordul

A meteorológus hangsúlyozta, hogy bár a vasárnap még hűvösebb, a 25 fokot sem értük el és maradt a felhős idő, csapadékra nem kell számítani. A jövő héten azonban a jelen számítások szerint napról napra egy-két fokkal elkezd visszamelegedni az idő, és a hét második felében újra lesznek 30 fokok.

Dr. Rázsi András szerint még korai búcsúztatni a nyarat.

Fotó: MZSP

Mi az oka az időjárás változásnak augusztus 20-án?

Németh Lajos meteorológus a vaol.hu-nak nyilatkozott arról a jelenségről, hogy miért romlik el az idő augusztus 20. után.

„Van egy ily közvélekedés, valóban, hogy augusztus 20-ig tart a nyári idő és megérkezik az ősz. A környezetemben is sokaktól hallom, és néha nekem is volt egy ilyen érzésem, hogy ez egy ismétlődő jelenség. Ezért meg is vizsgáltam egyszer a statisztikákat és a számok azt mondják, ez nem törvényszerű, van, amikor igaz, és van, amikor nem, hogy augusztus 20-án véget ér a nyár” - mondta el a szakember.

Pszichés okai is vannak

Németh Lajos azonban más magyarázatot is talált arra, hogy így érezzük. Ilyenkor már korábban sötétedik, hűvösebbek és hosszabbak az éjszakák, ezért ha napközben jó is az idő, akkor is úgy érezzük, hogy búcsúzik a nyár. Ráadásul augusztus 20. után már kevesebben vannak szabadságon, készülnek a családok az iskolakezdésre, így ez is ráerősít erre az érzésre.

